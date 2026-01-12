Ana Carrillo 12 ENE 2026 - 13:23h.

Montoya se ha pronunciado sobre la presencia de los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' en la casa de Tres Cantos

Montoya ha reaparecido en los Army Awards 2026 y los medios allí congregados le han preguntado por su opinión acerca de los primeros días de Anita Williams y Manuel González en la casa de Tres Cantos como concursantes de 'GH DÚO'. El día del estreno, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' dio a entender que estaba viendo el programa porque publicó un story con muchas caritas llorando de la risa, que sus seguidores interpretaron como una reacción a la presencia de su exnovia y el hombre con el que le fue desleal en el reality de 'la vida en directo'.

A Montoya le han preguntado por este story y, en declaraciones a 'Europa Press' y 'GTres', ha explicado que lo puso porque la situación le da "risa y pereza". Ha querido dejar claro que él es un amante absoluto del formato y que desde hace muchos años lo sigue, pero que no quiere saber nada de Manuel y Anita, por lo que ha aprovechado su reaparición en este evento para hacer un comunicado dirigido a sus seguidores.

"Quiero hacer un comunicado: mi gente bonita, no me mandéis tantos vídeos y tantas capturas porque me llega todo y yo quiero estar desconectado de todo, es un programa maravilloso pero no hay más ciego que el que no quiere ver", ha comentado el de Utrera, que ha reiterado que no quiere ver nada que tenga que ver con su exnovia. Es por eso que no ha visto que Anita le ha dicho a Carlos Lozano que lo considera su gran amor o que le ha confesado a Manuel que sigue "pilladita": "No lo he visto y hago el llamamiento de que no me lo manden".

Pese a que no quiere enterarse de lo que digan Anita y Manuel sobre él en la casa de Tres Cantos, el creador de contenido ha añadido que les desea lo mejor: "Que disfruten, que triunfe todo el mundo y que ganen muchos dinericos, pero a mí que me dejen tranquilo ya, quiero estar ciego la verdad".

El reportero de 'Europa Press' le ha preguntado si votará para salvar a Anita si la nominan para que se quede en el concurso o si, de estar nominada, preferiría que fuera expulsada y Montoya no ha respondido directamente, pero ha reiterado que le gustaría quedarse al margen de lo que su exnovia diga sobre él: "Que triunfe todo el mundo, pero a mí que me dejen en paz".

