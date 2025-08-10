La receta fácil de crepes sin harina
Te contamos cómo hacer esta saludable forma de comer crepes
Los crepes son uno de los dulces favoritos de muchas personas. Su versatilidad hace que sean adecuados tanto como desayuno, como postre o como merienda y se pueden hacer casi con cualquier cosa. Las frutas, el chocolate o la nata son algunas de los más habituales para los crepes dulces, mientras que para los salados se suele tirar de jamón york o del queso havarti, por citar dos. Pero lo cierto es que cada vez van surgiendo opciones más sanas. Precisamente, en ese afán por ser más saludables, los crepes también se pueden hacer sin harina. Te lo contamos.
Aunque esta sugerencia para hacer crepes saludables sin harina es una opción dulce, también se puede optar por una salada cambiando el relleno.
La receta de crepes sin harina
Ingredientes
- 125 gramos de copos de avena
- 2 plátanos
- 2 huevos
- 2 tabletas de chocolate negro
- 60 gramos de mantequilla sin sal
- 250 mililitros de leche entera
- Sal
Elaboración
Para la masa
Ponemos los copos en la batidora y los trituramos hasta que sean harina.
Después añadimos los huevos, una pizca de sal y unos 50 gramos de mantequilla.
Lo batimos de nuevo hasta que quede todo perfectamente mezclado.
Echamos la leche y los plátanos troceados.
Lo pasamos otra vez por la batidora hasta que sea una mezcla homogénea.
Ponemos la mantequilla restante en una sartén pequeña y cuando se derrita echamos un poco de la masa bien repartida por toda la superficie, para que quede fina.
Le damos la vuelta hasta que esté doradita y repetimos el proceso hasta que hayamos hecho toda la masa.
Saldrán unas 10 tortitas.
Para el relleno
Ponemos agua en una cazuela y encima un bol de cristal donde echaremos las tabletas de chocolate para fundirlas al baño María.
Una vez que estén completamente deshechas es momento de extenderlas por las tortitas que tenemos.
Una buena forma de hacerlo es echándolo por una cara, después se dobla por la mitad y se vuelve a echar.
Finalmente se dobla de nuevo, quedando un triángulo.
Una vez que tengamos todos los crepes rellenos, si sobra chocolate podemos decorarlo. Un dulce sencillo de hacer ¡y muy saludable!