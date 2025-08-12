Iván Fuente 12 AGO 2025 - 13:00h.

Esta receta da una vuelta de tuerca más al plato del verano más típico: esta vez con albaricoques

Gazpacho de sandía, la sugerencia más refrescante para esta temporada

Para muchos, el verano sabe a gazpacho. Esta comida es muy habitual en la dieta veraniega de miles de personas, especialmente en la parte sur de España. Su frescor y su capacidad nutritiva la hacen ideal para esta época del año. Su sabor la hace sencillamente deliciosa, idónea.

Tal es el entusiasmo que suscita esta receta que no son pocas las variantes que surgen. Unos la hacen de sandía, otros de remolacha, otros de cereza... y nosotros hoy proponemos esta idea que da una vuelta de tuerca más al asunto: gazpacho de albaricoque. Una versión suave, cremosa y dulce gracias a dicha fruta.

Esta receta no sólo aporta todas las propiedades del albaricoque al gazpacho habitual, sino que es igual de sencilla y rápida de hacer que la idea original. Además, está riquísimo. Palabra.

