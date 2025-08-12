Gazpacho de albaricoque, la receta de un clásico modernizado
Esta receta da una vuelta de tuerca más al plato del verano más típico: esta vez con albaricoques
Para muchos, el verano sabe a gazpacho. Esta comida es muy habitual en la dieta veraniega de miles de personas, especialmente en la parte sur de España. Su frescor y su capacidad nutritiva la hacen ideal para esta época del año. Su sabor la hace sencillamente deliciosa, idónea.
Tal es el entusiasmo que suscita esta receta que no son pocas las variantes que surgen. Unos la hacen de sandía, otros de remolacha, otros de cereza... y nosotros hoy proponemos esta idea que da una vuelta de tuerca más al asunto: gazpacho de albaricoque. Una versión suave, cremosa y dulce gracias a dicha fruta.
Esta receta no sólo aporta todas las propiedades del albaricoque al gazpacho habitual, sino que es igual de sencilla y rápida de hacer que la idea original. Además, está riquísimo. Palabra.
La receta del gazpacho de albaricoque
Ingredientes
- 8 albaricoques
- 8 tomates maduros
- 2 pepinos
- 1 pimiento verde italiano
- 60 ml de aceite de oliva virgen extra
- 60 ml de vinagre de vino blanco
- 1 diente de ajo
- Hojas de albahaca
- Sal y pimienta al gusto
Elaboración
Partimos las hortalizas y las frutas
Pelamos y partimos en trozos los pepinos, después troceamos el pimiento, los tomates y los albaricoques.
Lo echamos en la licuadora y lo trituramos hasta tener una primera mezcla.
No importa si no está todo perfectamente incorporado, puesto que hemos de darle un repaso después.
Lo licuamos y lo enfriamos
Ahora agregamos el aceite de oliva, el vinagre y las hojas de albahaca y lo trituramos de nuevo hasta que quede todo bien mezclado, de manera homogénea.
Lo salpimentamos al gusto.
Lo dejamos en el frigorífico durante al menos 30 minutos para que se enfríe.
¡A comer!
Se recomienda comerlo nada más sacarlo de la nevera, que esté bien fresquito.