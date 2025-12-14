Iván Fuente 14 DIC 2025 - 07:00h.

La freidora de aire es una gran aliada a la hora de cocinar en casa

Pudin de chocolate con garbanzos: la receta del dulce saludable

El pastel de chocolate fundido, también conocido por la mayoría de los mortales como coulant de chocolate, es un postre cuya autoría, al parecer, se la disputan dos cocineros franceses, pero cuya obra, con toda seguridad, la disfrutamos todos. Acabar una comida con un dulce así es una delicia.

Un postre que puede conllevar cierta elaboración, pero que gracias a esta receta para hacerla con la freidora de aire, nos ahorraremos mucho tiempo y mucho esfuerzo. Vamos, que no hace falta ser un maestro repostero para disfrutar de un buen coulant de chocolate hecho en casa. Te contamos cómo.