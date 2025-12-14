Logo de GastroGastro
Coulant de chocolate con la airfryer: una receta fácil para un homenaje en casa

Coulant
El coulant de chocolate es un postre delicioso que se puede hacer con la freidora de aire.. freepick.com
El pastel de chocolate fundido, también conocido por la mayoría de los mortales como coulant de chocolate, es un postre cuya autoría, al parecer, se la disputan dos cocineros franceses, pero cuya obra, con toda seguridad, la disfrutamos todos. Acabar una comida con un dulce así es una delicia.

Un postre que puede conllevar cierta elaboración, pero que gracias a esta receta para hacerla con la freidora de aire, nos ahorraremos mucho tiempo y mucho esfuerzo. Vamos, que no hace falta ser un maestro repostero para disfrutar de un buen coulant de chocolate hecho en casa. Te contamos cómo.

Receta para hacer coulant de chocolate con la freidora de aire

Personas3 pax.
Tiempo20 min.
DificultadBaja

Ingredientes

  • 150 gramos de chocolate para postres
  • 150 gramos de mantequilla sin sal
  • 100 gramos de azúcar
  • 70 gramos de harina de trigo
  • 4 huevos
  • Sal

Elaboración

  1. Derretimos el chocolate

    Partimos el chocolate en trozos y lo introducimos con la mantequilla en un cuenco que meteremos en el microondas a máxima potencia durante 30 segundos. Los sacamos, lo removemos y lo volvemos a meter las veces que sean necesarias para que quede bien mezclado

  2. Añadimos el resto de ingredientes

    Cuando tengamos la mezcla bien hecha, añadimos el resto de ingredientes al chocolate y lo batimos con una cuchara hasta que se integren perfectamente y sea homogéneo y sin grumos.

  3. Lo metemos a la freidora de aire

    Cogemos los moldes de silicona para cocinar, los engrasamos con un pelín de aceite y echamos el chocolate en ellos. Los metemos en la airfryer durante ocho minutos a 200ºC.

  4. Emplatamos y comemos

    Una vez que acabe la freidora de aire sacamos los coulant del molde, los emplatamos… ¡y a comer! Podemos acompañarlos con helado de vainilla o nata montada… como más nos guste.
