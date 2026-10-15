Redacción Gastro 15 OCT 2026 - 08:00h.

La influencer gastronómica comparte su propia versión de la pizza: más ligera y sin renunciar al sabor del clásico italiano

El desayuno más fresco y delicioso de María Pespín: el smoothie bowl con proteínas, hidratos y sorpresas

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María Pespín se atreve con el clásico italiano (aunque versionado) y propone una pizza para desayunar. La influencer gastronómica comparte su versión proteica hecha con papel de arroz para que no te líes con la masa, ni con el horno. Con dos obleas, queso mozzarella, jamón cocido y en la sartén de casa, te puedes marcar un comienzo de día diferente, saciante, nutritivo y riquísimo.

La variante que comparte María Pespín rompe con la idea de que las pizzas no son para desayunar, pero además, consigue que se agilice el proceso y se aligere la digestión. Si te atreves podrás disfrutar de un desayuno original en 10 minutos y sin renunciar a nada.

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La pizza proteica con papel de arroz Personas 1 pax. Tiempo 10 min. Dificultad Baja Coste 5 euros € Ingredientes 2 obleas de papel de arroz

2 huevos.

40 g de queso cottage

40 g de tomate natural triturado

50 g de jamón cocido o pavo de calidad

40 g de queso mozzarella rallado

Orégano al gusto

Unas gotas de aceite de oliva virgen extra Elaboración paso a paso: 1. Preparar la base: Calentamos una sartén antiadherente con unas gotas de aceite de oliva virgen extra a fuego medio-bajo. Colocamos las dos obleas de papel de arroz una encima de otra, directamente sobre la sartén, sin hidratarlas previamente. 2. Añadir los huevos: Cascamos los dos huevos sobre las obleas y rompemos las yemas con una cuchara o espátula, extendiéndolos cuidadosamente por toda la superficie. 3. Incorporar el tomate y el queso cottage. Añadimos una capa fina de tomate natural triturado y distribuimos los 40 gramos de queso cottage en pequeñas porciones. 4. Repartimos el jamón o el pavo cocido y añadimos la mozzarella rallada. Espolvoreamos orégano al gusto. 5. Se cocina con la sartén tapada y se cocina a fuego medio-bajo entre 5-7 minutos. 6. Retiramos la tapa y dejamos cocinar uno o dos minutos más para conseguir una base dorada y crujiente. 7. Servimos en porciones

Para preparar la base de la pizza, lo primero es calentar una sartén antiadherente con unas gotas de aceite de oliva virgen extra a fuego medio-bajo. Sobre esta superficie colocas las dos obleas de papel de arroz una encima de otra sin tener que hidratarlas previamente, sino tal cual vienen en el paquete.

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Después añades los dos huevos sobre las obleas sin preocuparte que se rompan porque vas a mezclarlos con una cuchara o tenedor extendiéndolos por toda la superficie. A ese punto, le incorporas el tomate natural triturado extendiéndolo como una capa fina y repartes el queso cottage en pequeñas porciones para aportarle esa cremosidad que después agradecerás cuando le des el primer mordisco a tu pizza.

Solo faltaría añadir el jamón cocido o los trocitos de pavo, según tu gusto y la mozzarella rallada; para terminar, le espolvoreas orégano, que combina a las mil maravillas con el sabor del tomate y el queso.

Mantén la sartén tapada y cocina a fuego medio-bajo durante aproximadamente 5-7 minutos; en este paso, María Pespín aconseja vigilar la base, hasta que el huevo esté completamente cuajado y el queso fundido. Si quieres conseguir una textura crujiente cocina uno o dos minutos más y así conseguir una base dorada y crujiente.

La mejor manera de disfrutarla es recién hecha, cortadas en porciones porque un desayuno así no puede esperar.