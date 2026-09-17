Redacción Gastro 17 SEP 2026 - 08:00h.

Un pan para prepararlo en dos minutos en el microondas con trigo sarraceno y kéfir o yogurt

El desayuno más fresco y delicioso de María Pespín: el smoothie bowl con proteínas, hidratos y sorpresas

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El pan es uno de los alimentos más presentes en nuestra mesa, pero si le incorporas trigo sarraceno, kéfir o yogurt, se transforma en un complemento súper nutritivo, que convertirá tus desayunos en un comienzo prometedor para cualquier de tus días. Más aún si has regresado de las vacaciones y tienes que incorporarte a la rutina diaria y te apetece cero. María Pespín comparte una receta que se hace en dos minutos y que te aportará esa energía extra que vas a necesitar estas mañanas de septiembre.

El despliegue es mínimo, sobre todo si tienes en cuenta el resultado porque harás un pan con fibras, que agradecerá tu microbiota, pero que además ganará en esponjosidad, gracias al yogurt o el kéfir; ya sea que elijas uno u otro, ambos le aportaran esa textura tan agradable en boca. Una combinación perfecta.

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Receta de pan de trigo sarraceno o avena Personas 2 pax. Tiempo 0 h. 5 min. Dificultad Baja Coste 8 € Ingredientes Dos cucharadas de harina de trigo sarraceno o aven

Un huevo

Una cucharada de kéfir o yogur natural

Una pizca de levadura Mezclamos todos los ingredientes y lo metemos dos minutos al microondas en un molde de cristal, que puede ser un táper. Cortamos por la mitad y lo tostamos al gusto para que quede bien crujiente. Por encima le puede echar Aceite de oliva virgen extra, aguacate, tomate, queso cottage o de otro tipo, cottage, hierbas provenzales y semillas de sésamo. Una opción muy saludable que bonita y muy rica es acompañarlo con kiwi, nueces y tu café con alguna bebida vegetal fría y canela.

Es un desayuno "que todavía me recuerda un poquito a las vacaciones, pero perfecto para volver a la rutina", asegura María Pespín, atenta a todo, porque además es "fácil, rápido, nutritivo y, sobre todo, muy rico". Así la vuelta será más llevadera estas mañanas de septiembre.

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Para hacer tu propio pan casero no tienes necesidad ni de encender el horno, avisa la influencer, que es experta en preparar recetas al alcance de todos, aunque no tengas muchas habilidades para la cocina o creas que eres un negado.

Lo "podemos preparar en apenas unos minutos" y lo único que hay que hacer es "mezclar un huevo, dos cucharadas de harina de trigo sarraceno", aunque se puede utilizar harina de avena, una cucharada de kéfir o yogur natural y una pizca de levadura, recomienda.

Ella lo cocina durante "unos dos minutos en el microondas y una vez listo lo corto por la mitad y lo tuesto para que quede dorado y crujiente". Este paso lo puedes hacer tanto en una tostadora normal, de las de toda la vida, o en 'air fryer' y el tiempo dependerá de tu gusto.

A partir de ahí, el consejo de María Pespín es que puedas "convertirlo en un desayuno completo combinando diferentes nutrientes". Para ello puedes usar el típico chorrito de aceite de oliva virgen extra y además todo lo que se te ocurra.

Ella en esta ocasión sugiere el aguacate, tomate, queso cottage, este último para "aportar un extra de proteína", pero también le pone hierbas provenzales y semillas de sésamo, que además le dan un toque crujiente.

Si quieres completar el desayuno basta que añadas una pieza de fruta, en este caso kiwi, y un pequeño puñado de frutos secos, combinando nueces y nueces pecanas. Para beber, la influencer gastronómica, ha optado por un café con bebida vegetal fría y un poquito de canela.

Es una opción muy sencilla para esos días en los que queremos desayunar bien sin pasar demasiado tiempo en la cocina y que puedas volver a la rutina dándote un gusto con algo rico y apetecible.