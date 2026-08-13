Redacción Gastro 13 AGO 2026 - 08:00h.

María Pespín prepara un smoothie con frutas y chocolate con la textura de un helado

María Pespín te enseña a hacer un desayuno con calma para compartir con tu amor

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El 'smoothie bowl' es una de esas recetas que son infinitas: no tienen una línea única de elaboración, sino que cada uno puede utilizar los ingredientes que más le gusten o combinen con la estación del año. María Pespín tiene la suya para que sean más llevaderas y sabrosas las mañanas de verano. A su receta no le falta de nada porque tiene hidratos saludables, proteínas y el plus de unos trucos para que te quede con la textura de un helado.

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La influencer, que no tiene secretos con sus seguidores, enseña a preparar este delicioso smoothie bowl para que tus desayunos de verano no sean como los de todos los días. Además tienen una mezcla equilibrada de proteínas, hidratos, fibra y muchos nutrientes.

El primer consejo de María Pespín es que el día de antes laves "muy bien los arándanos: Yo le pongo un poquito de bicarbonato, los dejo en remojo, los lavo y escurro muy bien". Ya limpios, los guardas en un recipiente de cristal hermético junto a un plátano que vas a meter en el congelador.

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El smoothie bowl con chocolate crujiente de María Pespín Personas 2 pax. Tiempo 10 min. Dificultad Baja Coste 8 € Ingredientes Una o dos onzas de chocolate al 85-90%

Un plátano congelado o fresco

125 ml de kéfir o yougur natural/griego

1 puñado de arándanos o fresas Lava muy bien los arándanos el día de antes. Los escurres y los guardas en un recipiente de cristal hermético junto a un plátano. Lo metes en el congelador. El otro ingrediente es kéfir natural o yogur normal. Además, puedes derretir una onza de chocolate 85 o 90 % con aceite de oliva virgen extra en el microondas y ya una vez que lo tengas derretido, reserva y añades la fruta que hayas elegido para triturarlo todo junto en la batidora. No olvides sacar la fruta unos minutos antes de batirlo para que esté descongelada. Después lo bates a máxima potencia por un minuto aproximadamente para que te quede con una textura que parece helado. Prepara el chocolate derretido con aceite de oliva, pipas de calabaza, almendra molida y fresas o arándanos frescos para hacer el topping. En este caso, María Pespín ha añadido arándanos frescos, un poquito de almendra molida y unas pipas de calabaza. Todos los toppings que puedes combinar * Coco rallado * Virutas de chocolate negro * Semillas de chía * Semillas de lino molidas * Semillas de cáñamo * Nueces picadas * Almendras laminadas * Crema de almendra o cacahuete * Granola casera * Nibs de cacao * Canela * Frambuesas o fresas troceadas

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La receta del smoothie bowl es abierta porque "puedes añadir la fruta que más te guste", asegura esta foodie y en esa selección la receta adopta el carácter que cada cuál le quiera dar. Plátano, melocotón, mango, fruta comprada fresca o congelada, que en verano, esta última opción te facilita echar mano a la que tienes en la nevera cuando te apetezca algo dulce y sobre todo, fresquito.

Además, cuando vayas a preparar alguna de estas variantes tan ricas te agiliza todo el proceso. El otro ingrediente para este smoothie es kéfir natural "para alimentar la microbiota y luego como topping, chocolate derretido con aceite de oliva, pipas de calabaza, almendra molida y arándanos frescos".

Así que comenzamos con la sorpresa de este smoothie bowl. "Puedes ponerle algo crujiente o derretir una onza de chocolate 85 o 90 % con aceite de oliva virgen extra en el microondas". Una vez que lo tengas derretido, reserva y añades la fruta que hayas elegido para triturarlo en la batidora. María Pespín elige "un plátano y un puñado de arándanos".

Si no tienes kéfir o su sabor no acaba de convencerte, puedes usar un yogur normal o griego y si quieres un extra le añades una cucharadita de proteína en polvo.

Antes de meterlo todo en la batidora puedes sacar la fruta unos minutos antes para que se vaya descongelando...Ya en el vaso, aprietas el botón de encendido y le das 'caña' a este smoothie que queda con una textura que parece helado.

La receta no termina aquí...no tengas prisa, para en seco la influencer: "Coge el bol con el chocolate o el crujiente que hayas preparado en la base y añades esta mezcla. Los toppings son al libre albedrío: lo que más te gusta y en las cantidades que decidas. En esta receta "yo le puesto más arándanos frescos, un poquito de almendra molida y unas pipas de calabaza".

Hay muchas versiones de este smoothie, pero seguramente esta de María Pespín es una de las más fáciles y rápida, pero además "te queda un desayuno equilibrado y refrescante para este verano". Lo mejor es que si te queda algo, lo puedes guardar y tomar como postre.