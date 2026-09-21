Los exclusivos desayunos de Brad Pitt en San Sebastián

Rocío Ponce 21 SEP 2026 - 14:23h.

Te contamos todos los detalles de los desayunos de lujo que toma Brad Pitt, Los Javis y otros invitados en el hotel María Cristina durante el festival de cine de San Sebastián

¿Por qué Brad Pitt siempre sale comiendo en sus películas?

Compartir







San Sebastián vive su semana grande del cine. Los Javis, Penélope Cruz y otros muchos famosos han llegado a Donosti para vivir la 74ª edición del festival, causando auténtica sensación. Entre ellos, Brad Pitt, acompañado de su pareja, Inés de Ramón (neoyorquina de raíces españolas). El actor llega con la película 'En el corazón de la bestia' bajo el brazo, un intenso thriller de supervivencia dirigido por David Ayer.

Brad Pitt ha comentado en varias ocasiones que le fascina la gastronomía española, destacando especialmente su amor por el jamón ibérico. En 2009 aprovechó una de sus visitas al festival de cine, cuando presentó 'Malditos bastardos', para probar la cocina de Arzak (de tres estrellas Michelin) junto a un grupo de amigos. En esta ocasión no ha trascendido si Pitt y su novia han acudido a alguno de los muchos restaurantes de alta cocina vasca o internacional de la ciudad, pero lo que sí podemos saber a ciencia cierta es que disfrutan de los mejores desayunos.

Los del hotel de cinco estrellas en el que se alojan, el María Cristina. Se trata de la residencia oficial de los actores y grandes directores que acuden al festival, inaugurado el 9 de julio de 1912 por la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena, este alojamiento de gran lujo y diseño parisino es símbolo absoluto de la Belle Époque.

PUEDE INTERESARTE Desayunos: del pan tostado a la jungla global

Cómo son los desayunos del Hotel María Cristina

Cuesta 48€ por persona, se sirve cada día para huéspedes (y clientes locales) de 7.30 a 10.30 horas en la gran sala de desayunos del hotel, decorada con altas columnas rematadas con capiteles corintios, delicadas guirnaldas de flores que se complementan con candelabros, puertas francesas de gran tamaño y pesadas cortinas de damasco. La luz entra por las ventanas de los que prefieren el interior, aunque también puedes elegir mesa en la terraza con vistas al histórico Teatro Victoria Eugenia y el río.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"La tentadora selección incluye fruta fresca, quesos vascos, salmón ahumado y una amplia variedad de platos calientes. Todo el pan, las pastas y la repostería de frutas son horneados cada mañana en el hotel", explican desde el hotel. Tortitas hechas al momento en las estaciones con chef, tortillas con caviar o trufa, tostadas de todo tipo, bowls de frutas y cereales y una gran variedad de zumos, cafés y tés para disfrutar de un buffet libre de cinco estrellas.

Por supuesto, el mismo menú de desayuno podrá ser llevado por el servicio de habitaciones a sus huéspedes. De hecho, cuentan con el sistema del colgador de puerta: un tarjetero que puedes colgar en el pomo exterior de tu puerta antes de dormir y en el que marcas exactamente qué quieres desayunar y la franja horaria exacta en la que deseas que te lo lleven a la habitación a la mañana siguiente.

Así, tendrás que despreocuparte de todo, incluso ahora pueden hacer esto mismo sin tarjetero a través de una app. Y esta experiencia sube de nivel para los que se alojan en las mejores suites, las que tienen terraza o balcones orientados al río o al teatro, porque pueden pedir que se les monte la mesa de desayuno en el exterior y ver el amanecer de San Sebastián con un desayuno inolvidable y totalmente privado.

¿Y el brunch?

Por supuesto, el hotel cuenta con un brunch de lo más lujoso y cotizado. Todos los domingos de 13:30 a 15:00 h se sirve, con música en directo, en el salón Ibaia. El precio es de 90 € por persona y si lo quieres con champán, 120 €. Lo ideal es reservar con antelación porque este majestuoso salón tiene un espacio limitado que hace que habitualmente se agoten las plazas.

El brunch básico incluye bebida de bienvenida, bufet premium e ilimitado y platos calientes cocinados al momento a la carta. De buffet encontrarás estación de embutidos y quesos cortados al momento, un rincón del mar con salmón ahumado premium, marinados y ensaladas de autor.

También un puesto con frutas y yogures y otro de postres con alta repostería local y bocados dulces que pueden ir cambiando según la época del año. Además, se podrán pedir a la carta platos calientes como su famosa hamburguesa, tortillas cremosas, huevos benedictinos, gofres, crepes, etc.