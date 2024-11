Las anécdotas del último sommelier de El Bulli: "Nos hicieron el simpa más famoso de la historia"

David Seijas no es un sommelier al uso. Lo fue durante muchos años, pero hace ya varios que no bebe alcohol, ni una gota. Sin embargo, eso no logró apartarle de su gran pasión: seguir encontrando el vino perfecto para los clientes. Las duras jornadas de la hostelería le llevaron a caer en la adicción al alcohol, que narra en el libro ‘Confesiones de un sommelier’, y de la que logró salir. Así, Seijas se ha convertido en uno de los más conocidos no solo por su técnica, pide una escupidera y no bebe el vino, sino porque fue el último sommelier de El Bulli antes de su cierre.