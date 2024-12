Madrid, el brillo de la Navidad

Lo acompañamos con una ensalada templada de gambas y canónigos que también es otra de las señas de identidad de Asturianos. Alberto descifra la clave de su joyero y pone sobre la mesa La Bota de Palo Cortado 62 también de Navazos, hecho para conmemorar el décimo aniversario de este grupo que sabe como nadie del maestrazgo de los vinos del Marco de Jerez. Elegante, complejo, concentrado; procedente de una sola bota que envejeció durante más de 50 años en la Bodega Campano. De verdad, una joya, de esas imposibles de encontrar sino es en la generosidad de la amistad. El emparejamiento gastronómico es con las verdinas de Doña Julia, las mejores de Madrid. El cierre de la comida es también otro clásico de Asturianos: el flan de queso, único, maravilloso, de una cremosidad que no es fortuita y el ma non troppo líquido: Valdespino Pedro Ximénez Niños Vors, una maravilla, excepcional concentración de sabores: chocolate, café, frutos secos…

Una ciudad dedicada a la brisa, de nuevo Miguel Hernández, a esta tenue que sopla en la noche festiva plagada de luces, de 12 millones de bombillas que la adornan en este período. Se impone su recorrido para que los visitantes disfruten del espectáculo. Árboles que pueblan muchos rincones, el más sobresaliente el de la Puerta del Sol de 37 metros de altura. Edificios engalanados, plazas vestidas para la ocasión, la de España con su gran bola de Navidad. En algunos lugares, hacen bailar sus luces al ritmo de Maríah Carey y su 'All I want for Christmas is you'. Los hoteles más distinguidos de la ciudad iluminados de manera prodigiosa, un ángel gigante en la Plaza de Colón que mide 18 metros y está compuesto por más de 36 mil luces y que el Ayuntamiento ha bautizado como 'Ángel de Madrid'. La Menina luminosa del Paseo del Prado, se encuadra perfectamente con el museo, que a Ramón Gómez de la Serna le parecía la “auténtica catedral de Madrid”.