Anita y Montoya se sinceran en la palapa sin saber que han sido pillados besándose mientras cumplían la sanción por saltarse las normas

Ambos acaban muy emocionados al hablar sobre su relación: "Hemos creado más que una pareja"

Las imágenes inéditas de la conversación entre Anita, Montoya y Carmen Alcayde al saltarse las normas: "No tienen piedad"

Anita y Montoya eran sancionados por saltarse las normas de 'Supervivientes', algo por lo que ambos tenían que vivir durante 24 horas "enjaulados en 'Playa Furia' y servidos por Carmen Alcayde, la que también era penalizada por no cumplir con las reglas.

Pasar este tiempo juntos les ha venido muy bien a Anita y Montoya después del vaivén de emociones que han vivido en Honduras, tanto es así que como comunicaba Carlos Sobera durante 'Supervivientes: Tierra de nadie' "se han besado" cuando pensaban que las cámaras no les estaban grabando.

Montoya y Anita se sinceran en palapa tras haberse besado

Algo de lo que ambos se sinceraban en la palapa con Carlos Sobera, que tenía que abrirse ante "la situación límite en Honduras por el fuerte temporal". Anita y Montoya confesaban que llevaban "meses" sin pasar tanto tiempo juntos, algo que Anita explicaba que "lo necesitaban los dos" para hablar: "Tengo un apoyo muy fuerte en la otra playa, pero nunca hemos hablado de cosas que tenemos pendientes".

"Lo he vivido con mucha emoción, para mí ha sido una cura emocional, no sabía que la persona que más ansiedad me ha dado en los últimos tiempos iba a ser quién me la iba a quitar. Lo que prima es la coordialidad y respeto que le tengo, lo necesitaba porque lo he pasado muy mal. Ahora, estar sintiéndome así de feliz y viendo un apoyo en ella, creo que es lo máximo", decía un Montoya muy emocionado hablando de sus sentimientos.

Anita, sobre Montoya: "Lo que hemos creado va más allá de una pareja"

"Os veo juntos y veo que hay cariño entre vosotros, algo que no se ha roto a pesar de todo lo que ha ocurrido", apuntaba Carlos Sobera y Anita explicaba que tiene claro que "el cariño entre ellos nunca se va a romper porque lo que han creado va más allá de una pareja, es una pequeña familia" asegurando que siempre se van a tener el uno para el otro, algo que también cree Montoya: "Me ha tratado muy bien su familia, la mía también. Al final, nadie elige de quién se enamora en la vida y, al igual que dije que el precio que había pagado era muy caro, digo que ahora mi premio es sentirme como me siento, la miro como una amiga y un apoyo".