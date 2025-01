Con gran salero y la retórica de quien ha visto pasar por su taberna casi un siglo de vida, nos narra su biografía, a ratos con desgarrada sinceridad y a ratos en verso, memorizando citas sabias y dichos populares. "Nací el 31 de marzo de 1929 en Adrada de Haza (Burgos). Con diez años me colocaron en un autobús de la empresa Navarro con destino Madrid. Iba solo, pues no había perras para más billetes. Pero era lo normal en aquella España rural. En la capital me esperaba mi hermana Nicanora, que había salido de casa para servir, y empecé a trabajar en una taberna de la calle Toledo. Era un lugar sencillo, pero muy concurrido. Recién llegado del pueblo, a mí todo aquello me resultaba extraño y echaba de menos a mi gente, pero no había más remedio que salir adelante".