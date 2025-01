Casa Pascualillo, un bar único que reúne cocina de dos siglos

“Pero, lógicamente, no todo el mundo lo entiende. Hay clientes que vienen por los platos de La Senda y no les va lo antiguo, y gente que ve un local elegante, y se echa para atrás”. Por fortuna, el boca oreja funciona, y entrar, ver la barra, probar, y sonreír de placer con las croquetas de boletus, el guiso de rabo, o la papada a baja temperatura, o con el pan de leche con pollo marinado y salsa de cítricos que David me da a probar como novedad, van devolviendo cada día Pascualillo un brillo renovado. “Claro, si no me quisiera complicar la vida, compraría salsas potentes industriales, carnes y croquetas preparadas, hamburguesitas y demás productos precocinados… y a ganar dinero. Pero no es lo que quiero”. Todo lo contrario. “¡Ya me fastidia tener que hacer alguna concesión porque lo pide mucha gente, como meter el chuletón en carta!”, bromea.