Si hay algo que define al cocido maragato, uno de los platos más singulares y emblemáticos de la gastronomía leonesa, es su peculiar orden de consumo: se come al revés. No es una excentricidad sin sentido, sino una tradición cargada de historia y sabor que ha sobrevivido al paso de los siglos. Originario de la comarca leonesa de la Maragatería, este plato no solo destaca por su orden poco convencional, sino también por la calidad de sus ingredientes, su preparación laboriosa y su capacidad para hacer las delicias de todo aquel que lo prueba.