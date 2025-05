El mejor bocata de España se come en Ibiza

Daniel Brito Madrid, 13 MAY 2025 - 10:54h.

El mejor bocata de España se hace en Can Gourmet, un local del puerto de Ibiza

En su bocadillo fusionan un roast beef cocinado a baja temperatura con una salsa de atún que se inspira en el vitello tonnato italiano

Hace solo un año eran el mejor bocata de las Islas Baleares y se encontraban en el puesto 15 a nivel nacional, pero hoy Can Gourmet Puerto (Carrer de Guillen de Motgrí, 18. Ibiza) tiene el privilegio de decir que cuenta en su carta con el mejor bocadillo de España: su Mar y Tierra. El establecimiento que se encuentra en el puerto de Ibiza ha conquistado la segunda edición del Campeonato de España de Bocatas y los paladares del jurado, que ha catado a ciegas los 15 bocadillos finalistas.

Así es el mejor bocata de España

Mar y Tierra tiene una base de pan de cristal que se rellena con un roast beef cocinado a baja temperatura, una salsa de atún que se inspira en el vitello tonnato italiano, queso parmiggiano, cherry semiseco, rúcula y alcaparras, un bocadillo que no nació exclusivamente para ir a por el premio, aunque lo hayan logrado gracias a él, sino que está en la carta de Can Gourmet y cualquiera puede pedirlo por los 15 euros que cuesta.

Can Gourmet está especializado en bocadillos de todo tipo. “Nuestro rincón en el puerto sigue siendo el corazón donde nació nuestra historia, dedicado exclusivamente a la creación de bocadillos únicos”, cuentan en su web. Su local del puerto ibicenco no es el único, también tienen la Enoteca Can Gourmet by Can Vins, que se encuentra en el pueblo de Sant Josep, un espacio que combina la gastronomía con la pasión por el vino y los licores, con un ambiente más relajado que el restaurante del puerto de la isla.

Los bocadillos de Gipuzkoa y Madrid

El podio de los mejores bocadillos de España se completa en Gipuzkoa y Madrid. El Viajante es el bocadillo que ha quedado en segundo lugar y es de Tatapas Gastroteka (Nagusi Kalea, 31. Hondarribia, Gipuzkoa), un local regentado por una pareja medio vasca medio brasileña.

Su bocadillo, más allá de un buen pan, se caracteriza por su carne de aleta de ternera marinada muy fina que se ha cocinado a baja temperatura y que combina a la perfección con la crema de ajo blanco, el tomate horneado y el queso de oveja de Navarra, además de las hierbas y la mostaza que terminan por elevar al bocadillo al máximo. Cuesta en su carta 16 euros.

El tercer puesto fue para Pistola (Dos de Mayo, 1. Madrid) con su bocadillo de chipirones con guiso de morcilla y calamar, reinventando el clásico y famoso bocata de calamares madrileño. Su precio en la carta del establecimiento del centro de la capital es de 12’50 euros, con lo que se podrá degustar esos chipirones rebozados y el guiso de morcilla y calamar que corona un alioli de ajos asados con un toque de papada ibérica que hará la boca agua a todo el que lo pruebe.

El mejor sándwich

Más allá de los bocadillos, el segundo Campeonato de España de Bocatas también ha dado una mención especial al mejor sándwich del país para el bocata que se elabora con pan de molde, un galardón que se ha llevado el restaurante Tapería Da Vinci 19 (calle la Paz, 16, Casas-Ibáñez. Albacete) con La Briochconda, un sándwich de pan brioche con solomillo ibérico, salsa de huevo, pimiento caramelizado, queso manchego, cebolleta encurtida y cebollino. Y todo ello por 9 euros.

