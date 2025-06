Cristina Soria 01 JUN 2025 - 12:00h.

En Madrid no falta la buena oferta gastronómica en la que puedes ir con tu mascota

Son ya muchos los que permiten que vayas a comer junto a tu perro

En Madrid no deja de crecer el número de mascotas en los hogares, al mismo que tiempo que los locales de comida se animan a sumarse a una actitud pet friendly, recibiendo con cariño a nuestros amigos de cuatro patas. Si te gusta pasar tiempo con tu perro fuera de casa y compartir con él los momentos de ocio, seguro que quieres tomar nota de estos restaurantes dog friendly. Eso sí, para que la experiencia sea del agrado de todos, asegúrate de que tu mascota se comporta bien en público, lleva contigo un cuenco para el agua (por si no tienen en el local) y no te olvides nunca de la correa.

El Perro y la Galleta

Esta cadena de locales deja bien claras sus intenciones: los perros son bienvenidos y su carta se inspira en las galletas tradicionales. La decoración es exquisita y la carta con toques internacionales quita el sentido, sobre todo esos postres con galletas que nos tocan la fibra nostálgica. Cocina internacional y brunch de escándalo para disfrutar con tu mascota. Tienen varios locales por la ciudad ubicados en Retiro, Chamberí, Malasaña, Castelló, Fuencarral y Núñez de Balboa.

Sr. Ito

Los dueños de Sr. Ito, que abrió su primer local en la calle Pelayo, recogieron el testigo del dueño del ya desaparecido Samurai, uno de los restaurantes japoneses más emblemáticos de la capital. Con todo lo aprendido, iniciaron un proyecto con una carta y un espacio que enamora a los sentidos. Y, por si fuera poco, puedes ir en compañía de tu perro. Su excelente comida al lado de tu mascota sabe aún mejor.

Pelayo 60, Trafalgar 7 y Marqués de Riscal 5. Madrid.

Le Tavernier

Las terrazas de los hoteles se han convertido en los espacios gastro de moda. Cócteles, buena comida y unas vistas de infarto son el combinado perfecto a cualquier hora del día. Y si además puedes llevar a tu mascota, mucho mejor. En Le Tavernier, en la azotea del hotel INNSiDE by Meliá Madrid, dispone de más de 500 metros de terraza para que las disfrutes con tu perro y los amigos que tú elijas.

Calle Gran Vía, 34. Madrid.

Berlanga

José Luis Berlanga, hijo del director de cine Luis García Berlanga, es el propietario de uno de los mejores restaurantes de arroces de la capital. Abrió en 2020 y ya es una referencia por su excelente elaboración de los arroces levantinos más tradicionales, como la paella valenciana o el arroz del senyoret, junto con otros más sorprendentes, como el de alcachofa con foie. El local es elegante e invita a disfrutar de la buena comida y, como dice el dueño, si tu perro es educado, será bienvenido.

Av. de Menéndez Pelayo, 41. Madrid.

Doña Tecla

En Doña Tecla, en la zona de Tetuán, se declaran restaurante dog friendly, con la ventaja de que cuentan con una preciosa terraza en la que es un placer estar y que permanece abierta durante todo el año. Tienen carta de picoteo y de restaurante, en las que no faltan los platos castizos tradicionales ni las propuestas más atrevidas para ejercitar tu paladar. El ambiente es relajado y disfrutón, y los platos son impecables.

Calle Pintor Juan Gris, 2. Madrid.