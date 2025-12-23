Al parecer, la víctima volvió a casa tras una cena de trabajo

Un detenido por la muerte de una mujer en su casa de Barakaldo: los vecinos escucharon ruidos de madrugada

BarakaldoEl Gobierno Vasco calificaba este lunes de asesinato machista la muerte de una mujer de 54 años cuyo cadáver fue hallado en un domicilio de Barakaldo (Bizkaia).

La autopsia ha revelado que la muerte de la mujer fue violenta, compatible con asfixia mecánica, según ha informado la Ertzaintza, que mantiene abierta la investigación para poder esclarecer lo sucedido en el domicilio de la víctima, de 54 años. Al parecer, la víctima volvió a casa tras una cena de trabajo junto al detenido. Según recoge El Correo, ambos eran compañeros de trabajo en una charcutería de un supermercado de Barakaldo.

Los vecinos habrían escuchado ruidos de madrugada

Según recoge el citado medio, algunos testigos aseguran haber escuchado ruidos procedentes del piso donde ocurrió el crimen durante la madrugada.

Fueron las hijas de la mujer las que alertaron a la Ertzaintza sobre las 11:30 horas de esta mañana de que acababan de encontrar el cuerpo de su madre sin vida en el interior de la vivienda, ubicada en el número 6 de la calle Sociedad Santa Águeda de Barakaldo.

Diputación de Bizkaia condena el "asesinato machista"

La Diputación Foral de Bizkaia ha mostrado su más "absoluta repulsa y condena" por el "asesinato machista" ocurrido este pasado domingo en Barakaldo (Bizkaia), y ha llamado a la ciudadanía a manifestar su rechazo.

Un varón, de 27 años, fue detenido esta pasada noche por su presunta relación con la muerte violenta, según los resultados de la autopsia, de una mujer de 54 años, que fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda por sus familiares.

Desde la Diputación Foral de Bizkaia se han sumado a la concentración de condena convocada por el Ayuntamiento de Barakaldo para este martes, a las 12.00 horas, en la Herriko Plaza, y han invitado a la ciudadanía a acudir y participar en "este acto de rechazo frente a este crimen machista y esta grave vulneración de los derechos humanos".

Asimismo, ha reiterado su apuesta por "erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres, incluidos los desprecios, humillaciones y conductas denigrantes y, por supuesto, también la máxima expresión de esa violencia: el asesinato machista".

Ayuda contra la violencia de género

Con este caso de Barakaldo se elevarían a 48 las mujeres asesinadas por violencia machista este 2025, y a 1.343 desde 2003, cuando comenzaron a contabilizarse este tipo de asesinatos.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.