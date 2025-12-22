Pedro Jiménez 22 DIC 2025 - 22:32h.

Durante la entrega de este lunes de 'La isla de las tentaciones 9', Helena ha tomado una decisión clave en su futuro en República Domincana en su tensísima hoguera de confrontación con Rodri. La madrileña ha elegido irse con Barranco segundos después del "sí" de su ya expareja Rodri a irse con ella. Una decisión que, para materializarse del todo, pasaba por la también decisión del 'tercero en discordia': Barranco. El tentador ha aparecido en actitud desafiante y con una foto que tenía "a modo postal" para Rodri, pero rápidamente la ha apartado ante la petición de Helena asegurando que no era el mejor momento para ese tipo de bromas.

Helena le ha confesado a Barranco la decisión que había tomado hace nada: "Me encantas y estoy ilusionada. Y lo que me transmites aquí hacía mucho que no sentía", ha comentado una Helena que asegura que "se siente viva" tras conocer al tentador. Mientras tanto, Rodri mostraba su dolor señalándole a Helena que estaba siendo "agoísta" con él y que dentro de la villa se había dado cuenta de que la podía perdonar... pero ya era tarde.

Barranco se ha dirigido a Helena: "Sabes lo que hay. Te lo dije desde el primer momento". Tras estas palabras, Barranco ha subrayado que a pesar "de ser el más chulo de su barrio", Helena le ha encantado por dentro: "Obviamente, no sé qué va a ser de nosotros fuera. Simplemente quiero que fuera pienses en ti, te voy a tener en el corazón toda la vida porque para mí esta experiencia no habría sido nada sin una tía como tú".

Después de este emotivo momento, con Rodri como expectador, Barranco ha confirmado que quiere abandonar 'La isla de las tentaciones 9' con Helena y Rodri ha procedido a irse de la hoguera, lleno de dolor y con los ojos totalmente vidriosos. "'La isla de las tentaciones 9' ha terminado para ti", le ha dicho Sandra Barneda, tras lo que Rodri le ha dado un abrazo a Helena despidiéndose así definitivamente.

Tras la marcha de Rodri, Helena se ha abierto sobre lo que siente por Barranco y ha desvelado que tiene muchas ganas e ilusión de conocerle fuera. Ahora, ambos comenzarán una historia fuera de República Dominicana desde cero y que ya quedará solo y exclusivamente para ellos.

Las dudas de Helena en el momento de la decisión final

Helena y Rodri han protagonizado una hoguera llena de emociones y sentimientos... hasta que Sandra Barneda ha anunciado que dicha hoguera se había acabado, dando así paso a la decisión tanto de Rodri como de Helena. En primer lugar, Rodri lo ha tenido claro desde el primer momento: abandonaría con Helena antes que con Olatz.

"Todo lo que he visto me ha dolido muchísimo... pero quiero salir de aquí con ella", ha dicho un Rodri totalmente hundido. Helena, por su parte, no lo tendría tan claro y nos dejaría con un nudo en la garganta envuelta en muchísimas dudas y "bloqueada", antes los continuos "soy capaz de perdonarte" de Rodri: "¿Vas a dejar de machacarme?", le ha preguntado Helena a Rodri.

Pero Helena no tenía respuesta: "Pienso que me debo de ir sola... le quiero a él... estoy bloqueada". Ante la insistencia de Sandra Barneda, finalmente Helena ha dicho -tras confesar que quiere muchísimo a Rodri- que se quiere ir con Barranco debido -en parte- a "las ganas que tiene de quererse": "Aquí tengo una persona que me produce ilusión. Quiero conocer a Barranco". Estas palabras hacían que Helena pusiera fin a su relación con Rodri.

"Eres el amor de mi vida"

Y es que si algo nos ha dejado claro esta hoguera de confrontación final entre Helena y Rodri es que este último se ha abierto como nunca ante su ya expareja. De hecho, en un momento dado, le ha reconocido que está fatal y muy mal y su experiencia en la villa se ha visto empañada por las imágenes que ha visto de ella. Y aún así, siempre ha "pensado en ella": "Seguía hablando bien de ti aun viendo cómo te acostabas con él. ¿Y tú que has hecho? Sigues siendo la mujer de mi vida. Siempre te voy a elegir a ti".

Sobre por qué se lió con Olatz, transpasando todos los límites, Rodri alega que "se dejó llevar" y asegura que siempre (Helena) le ha dado cosas buenas. Pero Helena se ha mostrado desde el primer momento muy pero que muy dolida y superada por todo: "He visto muchas carencias en la relación". "Eres el amor de mi vida", le ha dicho Rodri, provocando el emotivo y cálido abrazo de Helena.

Rodri reconoce en la hoguera de confrontación que no ha perdonado a Helena todavía

En un momento dado, Rodri le ha reconocido a Helena que todavía no le ha perdonado. Todo ha ocurrido cuando Helena le ha recriminado a Rodri que nunca le ha perdonado las cosas en la relación, desencadenando la pregunta de Sandra Barneda a Rodri: "¿Has conseguido perdonar a Helena?".

"Antes de entrar aquí no había conseguido perdonar todo el daño que me había hecho. Es la realidad. Estaba muy dolido", ha señalado Rodri, confirmando así uno de los problemas que más le han nublado en esta experiencia y a lo largo de toda su relación con Helena, siendo un auténtico lastre para él.

Rodri y Helena se despiden de sus villas tras contar todo lo que ha ocurrido

Finalmente, Rodri y Helena han regresado a sus villas y les han contado a sus ya excompañeros todo lo que ha ocurrido. ¿Quieres ver la reacción de estos y cómo ha sido su despedida definitiva de 'La isla de las tentaciones 9'? ¡Dale play al vídeo y disfruta!