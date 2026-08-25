Rocío Ponce 25 AGO 2026 - 08:00h.

La heladería Fantasía Italiana, ubicada en el centro de Almería, cuenta con un Solete de Repsol y clientes que llegan desde todas partes del mundo

La historia detrás de los helados más codiciados de Oviedo: "El de turrón no se toca"

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Ilaria Oddera es italiana, aunque también almeriense de adopción, y la propietaria de la Gelateria Fantasía Italiana, una de las heladerías más frecuentadas de Almería y que ha recibido un Solete de la Guía Repsol. Ubicada en pleno centro de la ciudad, se ha convertido en referente absoluto para los fans del helado que buscan la más alta calidad, sabores de tendencia (sin olvidar los de siempre) y alguna que otra sorpresa más. Gastro ha entrevistado a Ilaria, su responsable, para conocer los secretos del helado italiano que les ha convertido en una parada obligatoria en esta capital de provincia andaluza que, en verano, es uno de los destinos más deseados.

¿Cuándo y cómo surgió la idea de abrir la heladería?

La idea nació de mi familia. Ellos llegaron a San José, un pueblo que está a unos 30 kilómetros de Almería, y en 1985 abrieron un restaurante con gelatería. Con el paso de los años decidieron abrir otra heladería en Almería, esta vez dedicada exclusivamente a los helados. Yo me vine con ellos y empecé a trabajar en el negocio familiar. De eso hace ya 30 años, así que prácticamente toda mi vida profesional ha estado ligada al mundo de la heladería.

¿Por qué tienen esa fama mundial los helados italianos?

Porque Italia tiene una tradición heladera de muchos años y ha sabido convertirla en un referente de calidad. El auténtico gelato se elabora de forma artesanal, con ingredientes frescos y naturales, menos grasa que un helado industrial y una textura más cremosa e intensa. Además, los maestros heladeros italianos han transmitido sus técnicas de generación en generación, lo que ha contribuido a su prestigio en todo el mundo. Al final, más que por ser italianos, su fama se debe al cuidado en la elaboración y a la calidad del producto.

¿Cómo es vuestro proceso de fabricación?

Hay dos personas que se dedican exclusivamente a elaborar el helado. Empiezan muy temprano, sobre las siete de la mañana, y cada día preparan todos los sabores que tenemos, además de alguno nuevo que vamos rotando. La base depende del tipo de helado. Normalmente lleva leche, nata y azúcar, o agua si es un sorbete de fruta. A partir de ahí, se añaden los ingredientes de cada receta, como chocolate, cacao, pistacho o cualquier otro sabor, siempre buscando el resultado que queremos conseguir. Trabajamos con una maquinaria que facilita todo el proceso. Primero calienta la mezcla para su elaboración y después la pasa a la parte donde se enfría y se manteca el helado. Todos los días hacemos helado fresco y, cuando elaboramos sabores de fruta, utilizamos fruta natural para garantizar la mejor calidad.

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¿En qué nos debemos fijar al degustar un buen helado?

Lo primero en lo que debemos fijarnos es en la textura. Un buen helado italiano tiene que ser cremoso y suave, sin resultar pesado ni tener cristales de hielo. También es importante el sabor. Debe ser equilibrado y reconocer claramente el ingrediente principal. Si es de pistacho, tiene que saber a pistacho; si es de fresa, a fresa. Los sabores deben ser naturales y no excesivamente artificiales.

Otro aspecto es la temperatura. Un buen helado no debe servirse demasiado frío, porque el exceso de frío enmascara los sabores. La temperatura adecuada permite apreciar mejor todos sus matices. Y, por supuesto, la calidad de las materias primas marca la diferencia. Cuando se utilizan ingredientes frescos y de calidad, como fruta natural o buenos frutos secos, el resultado se nota desde la primera cucharada.

¿Cómo afectan las tendencias y las modas al mundo del helado? ¿Qué nuevos sabores arrasan este verano?

Las tendencias también llegan al mundo del helado y los clientes siempre tienen curiosidad por probar sabores nuevos. Cada verano hay productos que se ponen de moda y nosotros intentamos adaptarnos, siempre sin perder la calidad ni nuestra forma de elaborar el helado. Este año están triunfando sabores como el helado de chocolate Dubái, el pistacho, el matcha y también las combinaciones de frutas. Entre las más demandadas destacan el mango y el higo, además de otros sabores elaborados con fruta natural, que en verano siempre tienen mucho éxito por ser frescos y ligeros.

¿Cómo es vuestra clientela? ¿Algunos famosos se han pasado por allí?

A lo largo de los años han pasado por nuestra heladería muchas personas conocidas, y siempre es una alegría recibirlas. Nos han visitado Jesús Castro, David Moya, Aníbal Gómez, del grupo Ojete Calor, y también los integrantes del grupo Miss Caffeina. Pero, además de las personas conocidas, tenemos la suerte de recibir a muchísimos visitantes de fuera. Nos visitan clientes de Francia, Italia, Suiza y de muchos otros países, que cuando vienen a Almería ya tienen como parada obligatoria disfrutar de un buen helado en nuestra heladería. Al final, para nosotros todos los clientes son igual de importantes. Nos hace mucha ilusión recibir a personas conocidas, pero el mayor orgullo es que tanto la gente de Almería como quienes nos visitan desde otros lugares quieran volver año tras año porque saben que aquí van a encontrar un helado artesano de calidad y un trato cercano.

¿Crees que puede decir algo de nosotros el sabor de helado que siempre pedimos?

Bueno, muchas veces el sabor que elegimos puede reflejar un poco nuestros gustos o nuestra personalidad, pero tampoco hay una regla. Hay personas que siempre van a lo clásico, como vainilla o chocolate, porque saben que no les va a fallar. Otras prefieren probar sabores nuevos cada vez y disfrutan descubriendo cosas diferentes. Creo que el helado habla más del momento que estamos viviendo que de cómo somos. Hay días en los que te apetece algo refrescante, como una fruta, y otros en los que buscas un sabor más intenso, como un buen chocolate o un pistacho. Lo importante es disfrutar y elegir el que más te apetezca en cada ocasión.

¿Y si somos del 'team' cucurucho o del 'team' tarrina?

Es una cuestión de gustos. Hay quien es muy de cucurucho porque aporta ese toque crujiente y hace que la experiencia sea más completa. Y hay quien prefiere la tarrina porque le resulta más cómoda y le permite disfrutar del helado con más tranquilidad. Lo importante no es si lo tomas en cucurucho o en tarrina, sino la calidad del helado. Si el helado es bueno, se disfruta igual de las dos maneras.

¿Cuáles son los sabores que más se venden pese a las modas?

Aunque cada verano surgen nuevas tendencias, hay sabores que nunca pasan de moda y siguen siendo los más vendidos. Entre ellos destacan el yogur con arándanos y el yogur natural, que son auténticos clásicos. También tienen muchísimo éxito especialidades de la casa, como el Delirio de Almería, una crema de canela con crocante y chocolate, o el helado de turrón, que sigue teniendo muchos seguidores durante todo el año.

Y, por supuesto, los sabores inspirados en chocolates conocidos, como Kinder Bueno o Ferrero Rocher, continúan siendo de los favoritos de nuestros clientes. Otro que gusta mucho es la Amarenata, un helado de nata con cerezas. Al final, las modas atraen la atención, pero los sabores de siempre y los que elaboramos con personalidad propia son los que siguen conquistando a la mayoría de la gente.

De vuestra heladería casi todo el mundo destaca el Delirio de Almería… ¿A qué sabe esta ciudad y ese helado que la homenajea?

Para nosotros, Almería sabe a tradición, a sol y a productos de nuestra tierra. Con el Delirio de Almería hemos querido rendir homenaje a la ciudad creando un sabor que nos representa. Es un helado elaborado con una suave crema de canela, crocante y chocolate, una combinación muy especial que sorprende y que, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los sabores más queridos por nuestros clientes. Más que un helado, es una forma de poner en valor nuestra tierra y ofrecer un sabor con identidad propia, que quienes nos visitan asocian ya con Almería y con nuestra heladería.

¿Qué significa para vosotros haber conseguido el solete de Repsol?

Recibir el Solete ha sido un reconocimiento a todo el trabajo que llevamos haciendo durante estos años. Detrás de este premio hay un gran equipo, personas que trabajamos muy coordinadas y con un mismo objetivo: cuidar al máximo el producto y ofrecer siempre la mejor atención a nuestros clientes.

Siempre digo que cuando hay un buen equipo, con respeto, armonía y cada uno desempeña su trabajo con responsabilidad, los resultados terminan llegando. Este reconocimiento es de todos y nos hace muchísima ilusión porque pone en valor ese esfuerzo diario. Nos sacrificamos cada día para que quien entre en nuestra heladería disfrute de un buen helado, elaborado con la mejor calidad, y también de un buen trato. Al final, queremos que nuestros clientes se lleven no solo un buen producto, sino también una buena experiencia.

Además de helados, ¿qué podemos encontrar en vuestra heladería?

Además de una amplia variedad de helados artesanos, ofrecemos muchas otras opciones para disfrutar en cualquier momento del día. Contamos con café italiano de gran calidad, cafés con leche, café con helado, bombón batido y una selección de bebidas para todos los gustos. También destacamos por nuestros granizados, que elaboramos de forma totalmente natural. Exprimimos limones frescos todos los días para preparar un granizado de limón con todo su sabor, y nuestro granizado de café se hace con café natural recién preparado. Además, para quienes buscan una opción diferente, los granizados también pueden llevar un toque de ginebra o de vodka. Es una propuesta muy refrescante para el verano, ideal para disfrutar entre adultos de forma responsable.

También elaboramos de forma casera nuestras crepes y gofres, y disponemos de infusiones y té matcha. Y pensando en que todo el mundo pueda disfrutar de nuestros productos, ofrecemos helados sin gluten, sin azúcar y opciones aptas para personas veganas.

¿Cómo son vuestros helados sin azúcar?

La mayoría de nuestros helados se elaboran con azúcar, siempre en su justa medida y con recetas muy equilibradas. Buscamos que el sabor y la textura sean los adecuados, sin excesos y utilizando ingredientes de calidad. Pero también pensamos en las personas que no pueden o prefieren no consumir azúcar. Por eso elaboramos una selección de helados sin azúcar, endulzados con estevia. Entre ellos tenemos sabores como yogur fresa y melocotón, sorbete de limón, naranja y zanahoria, avellana, chocolate y turrón, todos elaborados para mantener el mejor sabor posible. Cada vez son más las personas que buscan este tipo de opciones, y para nosotros es importante que puedan disfrutar de un buen helado sin renunciar a la calidad ni al placer de tomarlo.

También tenéis sin gluten y sin lactosa. ¿Cómo se consigue que estén igual de buenos?

Sí, también contamos con opciones sin gluten y sin lactosa para que cada vez más personas puedan disfrutar de nuestros helados con total tranquilidad. En el caso de los helados sin lactosa, las opciones más habituales son los sabores de fruta y también nuestro chocolate negro, elaborado con un alto porcentaje de cacao.

En cuanto a los helados sin gluten, la mayoría de nuestros sabores ya son aptos de forma natural, como la stracciatella, el chocolate o la arenata, entre otros. Es decir, el hecho de que sean sin gluten no supone ninguna diferencia en el sabor ni en la calidad del producto. Además, prestamos especial atención a la manipulación para evitar contaminaciones cruzadas. Utilizamos palas específicas para servir estos helados y seguimos un protocolo de trabajo muy cuidadoso, para que las personas con intolerancia al gluten puedan disfrutarlos con la máxima seguridad.

¿Sois de los que abrís todo el año o cerráis algunos meses?

Nuestra temporada comienza el 15 de marzo y se prolonga hasta el 7 de enero. Después hacemos una pausa y permanecemos cerrados desde el 7 de enero hasta el 15 de marzo, un tiempo que aprovechamos para preparar la nueva temporada y seguir mejorando.

Danos un par de recetas sencillas para hacer en casa con helado y sorprender a los invitados.

Si queremos sorprender a los invitados, no hace falta complicarse mucho. Con un buen helado artesano se pueden preparar postres espectaculares en pocos minutos.

Una idea muy sencilla es servir una bola de helado de vainilla o de pistacho con melocotón o albaricoque a la plancha , unas almendras tostadas y un chorrito de miel. El contraste entre la fruta caliente y el helado frío queda delicioso.

, unas almendras tostadas y un chorrito de miel. El contraste entre la fruta caliente y el helado frío queda delicioso. Otra opción muy veraniega es preparar una copa con helado de yogur, fruta fresca de temporada —como mango, frutos rojos o higos—, un poco de granola o galleta desmenuzada y unas hojas de menta . Es un postre fresco, bonito y que siempre triunfa.

—como mango, frutos rojos o higos—, . Es un postre fresco, bonito y que siempre triunfa. Y un clásico que nunca falla es acompañar una buena tarta de chocolate con una bola de helado de vainilla. La combinación del bizcocho templado con el helado frío es un acierto seguro y gusta prácticamente a todo el mundo. La clave está en partir de un buen helado y acompañarlo con ingredientes sencillos y de calidad.

Hemos hablado de los helados italianos, pero estáis en España... ¿Cómo son tradicionalmente los helados españoles y de qué manera integráis eso en vuestro concepto de heladería?

Aunque hablamos de helado italiano por la forma de elaborarlo y por la tradición artesanal, estamos en España y también tenemos muy presentes los gustos de aquí. En España siempre han triunfado sabores muy tradicionales, como el turrón, la leche merengada, la nata, la vainilla, el chocolate o los helados de frutas. Son sabores que forman parte de nuestra cultura y que siguen teniendo muchísima aceptación, y la leche merengada sigue siendo uno de los helados más destacados y apreciados por nuestros clientes.

Nosotros unimos lo mejor de las dos tradiciones: aplicamos la técnica y la cremosidad del helado italiano, pero elaborando sabores que gustan al público español y utilizando productos de nuestra tierra. Un buen ejemplo es nuestro Delirio de Almería, un helado que rinde homenaje a la ciudad y que ya se ha convertido en uno de nuestros sabores más representativos. Nuestro concepto consiste en respetar la tradición italiana en la elaboración, pero con una identidad muy almeriense y adaptada a los gustos de nuestros clientes.