Jesús Rojas 04 JUL 2025 - 08:00h.

Abren todo el año pero estos días agradecemos más que nunca que nos agasajen con sus creaciones dulces

En un pez, en forma de móvil o sabor a rebujito: los helados más originales y dónde comerlos

El calor se ha instalado en Madrid. Si eres de los que no llevan nada bien estas altas temperaturas que, probablemente, ya se quedarán con nosotros hasta agosto o septiembre, vas a agradecer y mucho el listado con las mejores heladerías de Madrid que te hemos preparado. Esto no va a hacer que bajen de repente los termómetros, pero sí te van a permitir darte algún que otro capricho dulce y refrescante cada vez que te apetezca un buen helado artesanal.

Porque lo suyo, ya que nos está tocando sufrir este calor asfixiante lejos de la playa, es que apostemos por una materia prima de calidad y un producto estacional, que es precisamente con lo que trabajan en los 5 templos heladeros que te traemos a continuación.

En todos ellos vas a poder disfrutar de unas creaciones -a veces más tradicionales, a veces más atrevidas- que cambiarán tu mood y te permitirán irte a la cama cargado de buenas sensaciones. Porque el verano en la gran ciudad, como cantaba Joe Cocker en "Summer in the city" no tiene por qué ser algo necesariamente malo. Ni mucho menos.

Maison Glacee

Nuestra primera parada nos lleva al barrio de Ibiza (aunque cuenta con otros dos locales en la capital). Allí se encuentra, desde 2020, el que hoy es un referente de la heladería artesanal capaz de combinar tradición y creatividad con el objetivo de poder ofrecerte una experiencia dulce única. Uno de los elementos que les desmarca del resto es su ya icónico cucurucho, hecho a mano diariamente para garantizar una frescura y una mordida crocante inigualables. Su textura y sabor consiguen elevar aún más la bola de helado que contiene, que puede ser, por ejemplo, de 'Pistacho & Amarena', una opción combina la suavidad y riqueza del pistacho con el toque dulce y ácido de la cereza amarena; de 'Avellana de Piamonte', que sorprende con su sabor intenso a la par que cremoso; o el 'Puro Venezuela', elaborado con cacao venezolano al 90%.

Esta temporada acaban de renovar su carta con refrescantes sorbetes de sabores que despiertan los sentidos: desde el exótico maracuyá a la cítrica mandarina, pasando por el vibrante mojito. Además, han incluido postres artesanales como las galletas de pie de limón, perfectas para la hora de la merienda. Y esto nos viene a confirmar que Maison Glacée no es una heladería más, de hecho muchos de sus fieles visitan este local para llevarse uno de sus cafés de especialidad o esas adictivas bambas rellenas de nata que no vas a encontrar, así de ricas, en ninguna otra pastelería de Madrid.

C/ Ibiza, 42

Brando

Si estás por la zona de Chueca o Salesas, no lo dudes, Brando es tu lugar para disfrutar de un buen helado que -todo hay que decirlo- poco o nada tiene que ver con el concepto tradicional de heladería. Así fue como nació este proyecto que parte de un helado de altísima calidad que ha sido elaborado artesanalmente en su propio obrador, ubicado en el mismo local. Sus artífices se consideran disruptivos, tanto por los sabores que han creado para sus helados como por la forma de presentarlos. Porque además de los clásicos cucuruchos o tarrinas, aquí encontraras coloridos polos con formas de lo más divertidas.

Como venimos comentando, Brando nace en 2021 con la intención de revolucionar el mundo del helado, tanto a nivel estético como en lo relativo a los sabores. Y podemos decir que ese objetivo está más que cumplido porque la experiencia que proponen aquí es única. Otro aspecto importante es que ellos mismos elaboran el 100% de los productos que ofrecen, todos ellos naturales, sin aditivos ni conservantes. Y no esto no solo afecta a sus helados, también a los bombones de chocolate, granizados o pasteles que encontrarás en sus vitrinas, que se hunden en piedra, como si formaran parte de un paisaje infinito. ¡Ya sabes que aquí los límites los pones tú!

C/ Hortaleza, 55

Gelato Lab

Si eres de los que frecuentan el barrio de La Latina y te has dejado caer en alguna ocasión por el castizo Mercado de la Cebada, no hace falta que sigas leyendo. Damos por hecho que ya sabes cómo se las gasta Christian Rosa, ya que lleva la friolera -nunca mejor dicho- de seis años repartiendo placer en su laboratorio heladero. Desde sus inicios trabajan exclusivamente con leche fresca de Madrid y frutas de temporada, lo que hace que su carta esté en constante actualización. Para conseguir esa materia prima, generalmente, recurren a los puestos vecinos del propio mercado, aunque hacen excepciones puntuales (que se agradecen). Nos referimos, por ejemplo, a la avellana que les llega desde el norte de Italia.

Su filosofía, siendo un pequeño comercio, les lleva a trabajar también con pequeños productores locales. Gracias, en parte, a ellos pueden ofrecer helados de sabores muy sorprendentes, ya que en Gelato Lab huyen de los más convencionales. Christian lleva ya 16 años elaborando helados y perfeccionando recetas que son capaces de conquistar los paladares más exigentes. Y más allá de su amplio surtido de helados, aquí encontrarás desde el mejor café italiano a esos dulces típicos sicilianos a los que es difícil resistirse. ¡No te vayas sin probar sus cannoli!Plaza de la Cebada, s/n

Sienna

Un clásico heladero que recientemente ha sido renovado, manteniendo su esencia. Llevan más de medio siglo haciendo muy felices a los que salen de alguna de las sesiones de los vecinos Cines Renoir o a aquellos que quieren dar un paseo por el Parque de El Retiro con un helado de calidad en la mano. Actualmente, regentan esta heladería Karina Ritella y su hermano. Pero fueron sus padres, italianos que emigraron a Argentina, quienes la abrieron allá por 1974. En aquella época, Madrid les pareció un buen sitio para retomar lo que mejor se le daba: la elaboración de helados artesanales italianos. Fue entonces cuando abrió el local que te recomendamos visitar a la mayor brevedad, que suele estar muy concurrido, además de otro situado en la zona de Fuente del Berro (Sancho Dávila, 29) que hoy también sigue en pie.

En Sienna elaboran diariamente sus helados con leche y nata fresca de la sierra de Madrid, aunque la mayor parte de la materia prima que emplean procede de Italia. Entre las opciones más demandadas se encuentran sabores que dejan entrever sus orígenes argentinos, como el dulce de leche o el sambayón, además de los italianos. Ahí están clásicos como el pistacho o avellana, entre muchos otros. Además, preparan batidos, horchata, gofres y granizados. ¡Y todo está a un excelente nivel! Pero lo mejor de todo es que a este negocio familiar aún le quedan muchas alegrías que darnos porque los hijos y sobrinos de Karina ya se dejan ver por los dos locales, lo que nos asegura unos cuantos años más de felicidad.

C/ Narváez, 62

MYKA

Son los máximos responsables de que el 'greek frozen yogurt' ahora sea una opción a tener muy en cuenta entre los fans de los helados. Aquí trabajan con auténtico yogur griego, que es el ingrediente principal de sus helados. Como habrás adivinado, ese yogurt se elabora de manera artesanal en Grecia, utilizando una receta tradicional, con la mejor leche y kéfir como materias primas de excepción. Te puedes imaginar que hablamos de un helado único, ligero, de textura suave, acabado cremoso y que, además de refrescar, resulta saciante a la par que disfrutable. ¡Y espera que ahora viene lo mejor!

Te advertimos que te va a costar elegir entre los más de 20 toppings que encontrarás en su carta, que te permitirán descubrir hasta un total de más de 8.000 posibles combinaciones de sabores. Pero, como no queremos que te vuelvas loco cuando vayas, te vamos a facilitar un poco la labor. Apunta: pistacho, naranja amarga, aceite de oliva, miel artesanal, frutos secos, chocolate con avellana, stracciatella de higos, 'crumbles' y frutas confitadas. Por otra parte, debes saber que los sabores cambian cada mes en función de las frutas que se den en cada temporada. Esto te permite encontrar siempre -tanto en este local como en el resto que tiene en Madrid- los sabores más auténticos, tanto de yogur griego natural como de yogur griego mixto (con fruta de temporada) o sorbete.

C/ Ortega y Gasset, 44