Iván Fuente 23 AGO 2025 - 16:01h.

Los helados de fruta son muy sencillos de hacer en casa para refrescarte

Así se hacen los polos de chocolate más saludables para tus hijos

Compartir







El calor del verano hace que la fruta madure más rápido, tanto que a veces no nos damos cuenta y tenemos que tirarlas porque ya están pasadas, lo que siempre es un fastidio, más allá del coste económico que pueda tener. Para evitar esto, hoy te sugerimos una receta que te ayudará a no tirar esa fruta muy madura y que además te permitirá combatir las temperaturas veraniegas. La propuesta no es otra que un helado casero de frutas. Sencillo e ideal para esta estación del año. Y muy sanos, ya que los vamos a elaborar evitando conservantes y otros añadidos innecesarios.

De esta manera, puedes darle una segunda vida a esa fruta que ya no te ibas a comer, pero que puede servir perfectamente para hacer unos helados caseros para comer tras el almuerzo o en la merienda.