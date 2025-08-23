Helado casero de frutas de verano: cómo aprovechar las que se van a poner malas por el calor
Los helados de fruta son muy sencillos de hacer en casa para refrescarte
El calor del verano hace que la fruta madure más rápido, tanto que a veces no nos damos cuenta y tenemos que tirarlas porque ya están pasadas, lo que siempre es un fastidio, más allá del coste económico que pueda tener. Para evitar esto, hoy te sugerimos una receta que te ayudará a no tirar esa fruta muy madura y que además te permitirá combatir las temperaturas veraniegas. La propuesta no es otra que un helado casero de frutas. Sencillo e ideal para esta estación del año. Y muy sanos, ya que los vamos a elaborar evitando conservantes y otros añadidos innecesarios.
De esta manera, puedes darle una segunda vida a esa fruta que ya no te ibas a comer, pero que puede servir perfectamente para hacer unos helados caseros para comer tras el almuerzo o en la merienda.
La receta de helado casero de frutas
Ingredientes
- Fruta que esté a punto de pasarse, ya sea plátanos, melocotones, sandías… Sólo tenemos que quitar las partes no comestibles
- Agua
- Leche
- Yogur cremoso
Elaboración
Pelamos las frutas y las congelamos
El primer paso es pelar y trocear las frutas que se van poniendo muy maduras y las metemos en un tupper o en bolsas en el congelador.
En las frutas con hueso hay que quitarlo, y en las que tienen semillas, como los kiwis, la textura final puede no quedar bien.
Las trituramos
Una vez que tenemos las frutas congeladas, las sacamos y las metemos en la batidora para triturarlas.
Añadimos agua o leche
Si queremos hacer helados tipo polo, echaremos un chorro de agua mientras las trituramos, mientras que si preferimos helados cremosos, añadiremos un poco de leche y yogur cremoso.
Lo congelamos de nuevo y ¡a disfrutar!
Una vez que estén bien trituradas, podemos meterlas en moldes para helados y volverlas a congelar o, en el caso de que hayamos optado por la opción cremosa, podemos tomarlo directamente.
Sea cual sea la opción elegida, recomendamos congelarlo de nuevo todo para disfrutar de un helado más uniforme y refrescante.
Además, también se le pueden añadir cachos de chocolate, vainilla…