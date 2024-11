“La uva moscatel lleva de moda unos 3.000 años” . Con esa afirmación contesta Luis Vida, formador y comunicador sobre vinos, cuando se le pregunta sobre la vigencia del moscatel en el panorama vitivinícola español. No en vano, se cree que ya se cultivaba en tiempos de los griegos y que fueron los romanos quienes la llevaron por todo el Mediterráneo. Una teoría a la que se une el experto y ahonda en ella. “La moscatel podría datar de la primera globalización, de la que se podría decir que hicieron griegos y romanos, de hecho, es de las variedades más mundiales que se cultivan a día de hoy”.

La uva moscatel se divide principalmente entre dos grandes tipos dominantes, una más pequeña, que se llama moscatel de grano menudo y que suele ser de clima interior, y otra de grano más gordo “que es la que se conoce como moscatel de Málaga, moscatel de Alicante, etc. en cada zona le ponen su nombre. Esta tiene más zumo y la piel más fina. Es la más conocida en España”, dice Luis Vida al respecto.

El éxito del moscatel a lo largo de la historia ha radicado, como indica Luis Vida, en su sabor dulce, a diferencia de otros vinos que lo perdían al fermentar. “Históricamente se ha buscado preservar el sabor de la uva, ya que los vinos blancos antiguamente no tenían la forma técnica de hacerlo. Entonces se hacía con mosto de moscatel que se fortificaba con alcohol. De hecho aquí, en España, se denomina mistela. La mistela es un vino que no fermenta . Se coge el zumo y se mezcla con aguardiente destilado de uva para mantener el sabor de ésta y que el vino aguante bien”, explica el comunicador.

Para muchos, pensar en moscatel es hacerlo en una bebida más propia del pasado, cuyo legado ha llegado a nosotros únicamente a través de nuestros abuelos, algo que Luis Vida no comparte. “Esa visión es totalmente española porque aquí sí que ha sido tradicionalmente un vino de licor, pero si piensas en lo que se está haciendo ahora en Málaga, o con el moscato de Asti en Italia es totalmente vanguardista. Además, no hay nada más moderno que lo vintage”, dice al respecto, antes de reconocer que “los vinos dulces no están de moda, en general. En los últimos tiempos se ha tendido a vinos más secos, más ligeros, pero como ha sucedido en otros momentos históricos. Son tendencias que van surgiendo periódicamente, alternándose de manera pendular a lo largo de la historia. Ahora estamos en un momento en el que la moda va por otro lado”.