'El mago del vino' sigue haciendo su magia: premio al mejor documental en el Most Festival

Tras presentarse con éxito en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), ‘El mago del vino’, la serie documental de Mediaset España que narra cómo el enólogo Raúl Pérez llegó en 2023 a conseguir la mayor puntuación en una de las guías más reputadas: los 100 puntos Parker con su vino La Muria. El documental, dirigido por David Moncasi , da un nuevo paso siendo galardonado con el premio a mejor documental en el Most Festival que se ha celebrado del 7 al 17 de noviembre en Villafranca de Penedès y que acoge la mejor producción audiovisual relacionada con la cultura de la viña, el vino y el cava .

‘El mago del vino’, galardonado en el Most Festival, hace un emocionante recorrido por el minucioso proceso que Raúl Pérez hizo a lo largo de 2023 para conseguir materializar La Muria, un vino creado a más de mil metros en El Bierzo tras cuatro años de trabajo para conseguir lanzarlo al mercado con la presión de mantener la excelencia a la que acostumbran sus caldos.

Una docuserie que no solo se centra en el trabajo del enólogo, sino que también hace un recorrido por la parte más íntima de su vida y de su actividad laboral que cuenta con los testimonios de diferentes expertos en vinos, desde el periodista Pepe Ribagorda hasta sumilleres, viticultores o masters of wine.

“Muchísimas gracias al 'Most Festival' por el reconocimiento de nuestro documental y por haber recibido con interés este paréntesis de la vida más real de este mundo del vino que muchos de nosotros tenemos, los grandes momentos y también los momentos más crudos. Un placer y muchísimas gracias. Y lo siento mucho por no haber podido ir, me fue imposible por un tema de agenda”, decía Raúl Pérez como agradecimiento.