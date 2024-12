"Eso de que existen dos Españas es verdad, los que bebemos kalimotxo y los que no", escuché decir una vez a un grupo de jóvenes. Más allá de la gracia del comentario y de la cantidad de diferencias que parece haber entre los españoles, lo cierto es que la afirmación es bastante cierta. Pocas bebidas dividirán tanto a la sociedad por su origen. Quizá solo a los bebedores de Kas y Fanta se les pueda situar geográficamente con tanta facilidad como a los amantes y detractores de la famosa mezcla de Coca Cola con vino tinto. Eso, que no es poco, es el kalimotxo, una bebida cuyo origen es incierto , pero una leyenda lo sitúa en Algorta, el puerto de Getxo

La popularidad del combinado es tal que la Real Academia Española de la Lengua lo recoge en su diccionario . Eso sí, en su versión castellanizada, claro. Otro motivo de disputa, ¿se escribe con k y tx o con c y ch?

Sea donde fuere, lo que está claro es que el origen del Kalimotxo se sitúa en el norte de España, algo que ha marcado su expansión, sus adeptos y sus detractores. Cuanto más al sur de la península menguan los primeros y crecen los segundos. Claro está, que no a todos en el norte les gusta ni todos los de Andalucía aborrecen la bebida en cuestión, pero la mayor o menor afinidad a la bebida en función del lugar de nacimiento existe.

A pesar de que es conocido fuera de España, el kalimotxo no siempre es bien recibido en los bares. No son pocos los casos de gente que ha usado sus redes sociales para decir que en tal o cual sitio “no tienen kalimotxo”. Tampoco son pocos los casos en los que los camareros no han atendido de buena gana la petición.