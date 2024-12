Whoopi Goldberg siempre será recordada por películas como ‘Ghost’ y ‘El color púrpura’, gracias a las cuales ganó dos premios Óscar, y por su papel como la monja más famosa de Hollywood en la saga ‘Sister act’. Desde 2007 comparte sus opiniones al frente del talk show estadounidense ‘The View’ y en 2024 presentó AWSN (All Women's Sports Network), el primer canal de televisión centrado en el deporte femenino. Sus proyectos como emprendedora no se limitan al ámbito audiovisual, ya que también tiene negocios alejados de las cámaras y los focos.

Whoopi Goldberg nació en Nueva York en 1955, pero su conexión con Italia no es fruto de la casualidad. La intérprete vive entre Estados Unidos y Stintino, un pequeño pueblo de Cerdeña en el que tiene una casa. Allí pasa sus vacaciones y cada vez más tiempo. Según contó a CBS News, aspira a encontrar una manera de vivir allí durante seis meses al año: “Estoy lista para que no me examinen tan de cerca como lo hacen. Y creo que cuanto más me aleje de la televisión y la opinión, más fácil será”.