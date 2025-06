Daniel Brito 21 JUN 2025 - 12:00h.

El tinto de verano es una bebida ideal para refrescarse ante el calor del verano que hasta el New York Times recomienda

Si quieres hacerlo casero no tiene dificultad, pero hay que saber bien qué vino elegir

Con la llegada del calor parece que el apetito va a menos, cosa que no nos debe llevar a descuidar nuestra alimentación durante estos meses de altas temperaturas. Hay infinidad de recetas ligeras y que nos aportan frescura con las que seguir manteniendo una buena alimentación a la vez que de vez en cuando nos podemos preparar alguna bebida para acompañar el aperitivo o una noche en la terraza con los amigos, como puede ser un buen tinto de verano casero, bebida que recomienda hasta el New York Times.

El tinto de verano llegó a la vida de los españoles allá por la década de los años 60 y se ha quedado entre nosotros, especialmente en los meses de verano, cuando más sabe tomarse uno con unas piedras de hielo, a la sombra, y acompañado de algún picoteo. Y ya si es con buena compañía el sabor se eleva al máximo.

Cierto es que actualmente puedes comprarlo en cualquier supermercado ya preparado al que solo tienes que echarle un poco de hielo para ponerle la guinda. No obstante, si lo que quieres es conseguir un tinto de verano con personalidad, adaptado a tus gustos y con el que sorprender a tus visitas e invitados, te enseñamos a hacer un buen tinto de verano casero para refrescarte en los días de más calor.

La receta del tinto de verano casero Personas 4 pax. Tiempo 10 min. Dificultad Baja Ingredientes 750 mililitros de vino tinto

750 mililitros de gaseosa o de refresco de limón

Un limón

Hielo Elaboración El tinto de verano, paso a paso Mezcla el vino tinto con la gaseosa (si utilizas refresco de limón tenlo en cuenta si después vas a añadir rodajas de limón para equilibrar la acidez). Lo ideal es hacerlo con proporciones iguales de vino y gaseosa, pero todo depende del gusto de cada cual. Añade hielo a tu gusto Lava un limón y córtalo en rodajas para añadirlo a la mezcla y disfrutar de tu tinto de verano casero.

Cómo elegir un buen vino para el tinto de verano

Elegir el vino adecuado para hacer tu tinto de verano no siempre es fácil. Lo ideal es que se seleccionen cepas de vinos tintos jóvenes y afrutadas, que no tengan muchos taninos, ya que lo que se busca es que el resultado final sea una bebida ligera y fresca. Por eso se aconseja usar cepas de tempranillo o merlot, entre otras, que no hayan pasado mucho tiempo en barrica para evitar que haya cogido demasiada intensidad en su sabor.