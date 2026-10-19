Rocío Ponce 19 OCT 2026 - 09:50h.

Tenemos todos los detalles sobre el vino tinto ecológico con el que se ha lanzado al negocio Rafa Nadal y que, además, tiene una preciosa historia de resiliencia y segundas oportunidad

¿Engorda más el vino tinto o el blanco?

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Tras una carrera imponente en el mundo del tenis (22 títulos de Grand Slam), Rafa Nadal abandonó la raqueta a nivel profesional en 2024. Para entonces, el mallorquín ya contaba con otros negocios en los que ha ido invirtiendo a lo largo de los años. Además de la famosa Rafa Nadal Academy, cuenta con proyectos en el mundo de la hostelería (su restaurante Tatel), pero también ha probado suerte con la banca, las inversiones inmobiliarias de lujo, puertos deportivos, hoteles y hasta complementos alimenticios. Recientemente ha anunciado su acercamiento al mundo del vino.

"Hay proyectos que te hacen especial ilusión, y este es uno de ellos. Desde hace un tiempo tengo la suerte de compartir con la familia Gil una aventura muy especial: la creación de El Tenista, un vino que ha nacido de una ilusión compartida y de una manera muy parecida de entender las cosas. Me hace muy feliz poder formar parte de este proyecto, aprender de una familia con tanta experiencia y compartir con ellos este camino", dijo Nadal para presentar su nuevo proyecto.

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En 'The Wall Street Journal' en 2021 confesó que uno de sus caprichos era un vino tinto español, concretamente El Nido. Un potente vino tinto con D.O. Jumilla (Murcia) elaborado principalmente con variedades monastrell y cabernet sauvignon y que pertenece a Viñas Familia Gil. Ha sido con ellos con los que acaba de anunciar su nueva ilusión personal y empresarial: su propio vino llamado El Tenista, el primero del Dominio del Liftado. No podía ser de otro modo, es un tinto de Jumilla, en este caso, elaborado a partir de uva monastrell de viñas antiguas.

Cómo es El Tenista

"El Tenista es una joya de Jumilla nacida para impresionar desde el primer trago. Se descubre como un vino tinto de cuerpo medio-alto y una notable concentración moldeada por el suelo calcáreo y pobre de su viñedo; un verdadero rasgo diferenciador. En nariz, despliega una intensa sinfonía de frutas negras, moras y ciruelas maduras, sutilmente entrelazadas con las notas de monte bajo y el aliento mediterráneo propios del paisaje donde se vendimió. Esta frescura original camina de la mano de un leve toque de vainilla y especias dulces, el elegante legado de su envejecimiento en barrica nueva. Al paladar se presenta robusto y bellamente estructurado, gobernado por unos taninos de tacto suave y un final largo y persistente que deja una agradable y honda sensación frutal", asegura en la nota de cata el enólogo Bartolomé Abellán.

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Gastro ha podido hablar con los responsables de Viñas Familia Gil, que nos han dado algunos detalles más sobre este nuevo vino que llega de la mano de uno de los deportistas españoles más aclamados y queridos de la historia.

¿Cómo podríamos comparar este vino con la personalidad y el tipo de deportista que es Rafa Nadal?

Es un vino que proviene de viñedos resilientes, luchadores y capaces de sacar frutos increíbles en circunstancias adversas como es la sequia que padecimos durante los últimos cuatro años o las olas de calor de los veranos cada vez más largos.

¿De qué manera se ha involucrado Nadal en el proceso?

Su implicación en el proyecto es total, participa en el proceso de elección del coupage, marca o etiqueta. Su interés es formar parte de un sector que le atrae por todo lo que representa a nivel social, cultural y económico en nuestro país y hacerlo con respeto, sencillez.

¿Cómo podemos maridar El tenista?

Es un vino con identidad, ideal para acompañar cualquier comida, postre o tomarlo solo al finalizar la comida, tiene un largo final.

¿Dónde lo podemos encontrar y a qué precio?

El Tenista es un vino que saldrá al mercado cada año, su producción es limitada, pero no se trata de una edición limitada sin continuidad. Forma parte del porfolio de Viñas Familia Gil y se puede encontrar en nuestra tienda online, en restauración y en tiendas especializadas. Su precio en tiendas rondará los 50 €.

Una original historia

Según explican desde Viñas Familia Gil, El Tenista es el primer vino de Dominio del Liftado, nuevo proyecto que nace del encuentro entre dos caminos y de la voluntad de cambiar el destino de viejos viñedos de Jumilla que parecían abocados al abandono. "La historia comienza con una amistad que ha ido creciendo con el paso de los años y encuentra en el vino un territorio compartido. Viñas Familia Gil y Rafa Nadal, unidos por una forma de entender el esfuerzo, la constancia y el valor del trabajo diario, emprenden juntos un proyecto que devuelve la mirada a la tierra y convierte unos viñedos casi agotados en el punto de partida de algo nuevo", aseguran.

El Tenista se presenta como un tinto ecológico elaborado íntegramente con Monastrell de pie franco procedente de viñedos con más de medio siglo de vida situados en el singular término de Arriba de Jumilla, a unos 750 metros de altitud. "Allí, las cepas crecen sobre suelos calcáreos muy pobres en nutrientes, en un ecosistema exigente al que los viñedos han aprendido a adaptarse durante décadas", apuntan.

El concepto no puede ser más especial: dar una nueva oportunidad a algo que parecía destinado al olvido. "Recuperar unos viñedos viejos exige tiempo y trabajo, pero también la convicción de que aquello que ha resistido durante décadas todavía tiene una historia que contar. Ese espíritu conecta el vino con los valores que han acompañado tanto a Viñas Familia Gil como a Rafa Nadal en sus respectivos caminos: esfuerzo, humildad, perseverancia y respeto por el trabajo bien hecho", afirman.