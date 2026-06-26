Rocío Ponce 26 JUN 2026 - 08:00h.

Mónica Rosón, 'La cataora' en redes sociales, comparte con Gastro los vinos tintos económicos que merecen la pena

El tinto de 12 euros que ha conquistado a la guía Parker y Peñín

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Cuando entramos en un supermercado o en una tienda especializada en vinos, siempre tenemos en mente un presupuesto. No siempre es elevado, pero eso no quiere decir que tengamos que conformarnos con un vino mediocre. Hay muchas posibilidades esperándonos con un precio mucho más bajo de lo que puedes imaginar y que, además, han conseguido el respaldo de los críticos. Gastro ha preguntado a la sumiller Mónica Rosón (conocida en redes sociales como La Cataora) por sus tintos low cost preferidos.

Le preguntamos qué debemos tener en cuenta para elegir un vino económico y que esté rico. "Un rango de precios de 8-15 euros ofrece muchos vinos fantásticos. Irse a zonas menos conocidas, por ejemplo, Ribeira Sacra, Jumilla, Cariñena... Elegir crianzas no muy largas, porque si son largas, se incrementa el precio. Además, los vinos jóvenes y frescos suelen ser más fáciles de beber. Hay que valorar variedades como la garnacha, mencía o godello", recomienda.

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Para la sumiller sevillana, en los supermercados "hay verdaderas gangas"; recomienda buscar las ofertas. "Apenas dos o tres euros de diferencia pueden marcar un salto importante en la calidad. Eso sí, olvida los vinos de menos de 5€, alguien está perdiendo por el camino", asegura. Y cuando un tinto no le convence del todo, sonríe y pide hielo y refresco de limón. ¡Solucionado!

Guímaro

Guímaro es un tinto joven de la D. O. Ribeira Sacra elaborado principalmente con mencía y con una pequeña parte compuesta por sousón, caíño tinto, brancellao y merenzao. La uva que se usa para este vino proviene de viñedos tratados de manera totalmente artesanal, plantados en espectaculares escarpadas terrazas en Amandi, una de las cinco subzonas en las que se divide la D.O. Ribeira Sacra.

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Sobre este vino tinto joven, nos comenta la experta que "es jugoso, fresco y cargado de fruta roja. Muy vibrante en boca e ideal para tomarlo con un arroz o un pescado blanco", asegura Mónica Rosón.

Su precio es de 10,50€.

Jarrarte

Abel Mendoza Jarrarte Joven es un monovarietal de tempranillo obtenido mediante la técnica de la maceración carbónica. Como curiosidad, se elabora con los racimos de uva enteros, sin despalillar. El racimo fermenta entero en un lagar de hormigón y no tiene paso por madera.

Lo define como "fruta viva". "Un vino tinto con un perfil muy desenfadado. Una boca muy ligera y expresiva", dice la sommelier. Considera que es ideal para el aperitivo.

Su precio es de 9,40€.

Clos Lojen

Y la tercera recomendación de Mónica Rosón es Clos Lojen de Bodegas y Viñedos Ponce, situada en Villanueva de la Jara (Cuenca), es una de las interpretaciones más expresivas de la variedad Bobal dentro de la D.O. Manchuela. "7 meses en cubas de roble francés de 10.000 y 15.000 litros que respetan el carácter mineral, frutal y herbáceo de la uva para darnos un vino ideal para una carne o un pescado al horno".

Su precio es de 7,25€.

Otras recomendaciones muy económicas de Mónica Rosón

La sommelier, que también es creadora de contenido, recomienda habitualmente vinos económicos, vídeos que tienen mucho éxito entre sus seguidores y que generan conversación. Algunos de los tintos que ella tomaría por menos de 10 euros son:

Pago de Valdoneje. Mencía. "Fresco y cargado de fruta roja y negra, perfecto para el aperitivo". Viña Zorzal. Graciano. "Un tinto cargado de fruta y con un punto especiado. Sublime con pasta". Pepe Yllera en Rivera del Duero. "Un tinto roble en toda regla, mucha fruta, un punto de regaliz, vainilla, cabernet, sauvignon y tempranillo, frutoso. Fantástico para embutidos". Legitim de Muller. "Garnacha tinta, cariñena, merlot y syrah en un tinto con mucha fruta negra, especiado, con cuerpo y persistencia en boca. Perfecto para carnes grasas, guisos y estofados".

¿Y en verano? ¿Qué tipo de tintos debemos tomar?

También en su perfil de Instagram, la sommelier ha dado una serie de consejos para tomar vino tinto cuando suben las temperaturas.