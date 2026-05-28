El mejor vino tinto de España cuesta 270 euros

Rocío Ponce 28 MAY 2026 - 11:32h.

Te contamos todos los detalles sobre el tinto considerado como el mejor de España en 2026, Cirsion de la añada 2022

¿Engorda más el vino tinto o el blanco?

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Es una de las preguntas habituales entre los que quieren probar lo mejor de lo mejor: ¿cuál es el mejor vino? Con la buena fama que tienen los vinos españoles, el que se alza con el premio a mejor vino de nuestro país cada año debe ser una auténtica experiencia para los sentidos. En 2026 ha sido Cirsion el elegido, renovando así el título tras llevárselo el año pasado con su añada 2021 y en esta ocasión con la de 2022.

¿Cómo se elige al vino ganador?

La XVIII Cata a Ciegas de los Mejores Vinos de España se celebró el pasado 26 de mayo en el prestigioso restaurante Escánez (Garrucha, Almería). Se trata de uno de los eventos más valorados en el sector y en el que compiten los cinco vinos tintos españoles mejor puntuados en las principales guías de vinos nacionales. En esa rigurosa cata a ciegas participan 65 catadores, entre consumidores, bodegueros y enólogos de primer nivel. Te contamos todo sobre el tinto que será uno de los más buscados del momento.

Cómo es este vino

Cirsion es un vino tinto que desde hace años destaca entre los expertos y su secreto reside en las cepas. Según cuentan desde Bodegas RODA, a mediados de los 90, el equipo técnico observó cómo algunas de sus cepas más ancianas maduraban mejor que las demás y decidieron elaborar por separado el fruto de esas cepas seleccionadas.

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Demostraron que estas tenían una predisposición genética diferente al resto, que en 1997 dio su primer fruto, creando Cirsion. “Un vino en el que ese punto de maduración óptimo de las uvas no solo le aporta un sabor y textura únicos, sino que también se convierte en el pasaporte para una larga y plena vida, a pesar de que su paso por barrica sea menor al habitual”, explican en la nota de prensa.

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Este premiado vino es el más exclusivo de Bodegas RODA (ubicada en Haro, La Rioja) y solo se elabora los años en los que esas cepas especiales logran una madurez perfecta. La añada 2022, que va a salir próximamente a la venta, es la que ha conseguido el premio este año y se caracteriza por una marcada elegancia, sin perder su potencia habitual. Cirsion 2022 combina 89% tempranillo y 11% graciano, tiene fermentación en tinas de roble francés con temperatura controlada y maloláctica en barricas de roble francés. 10 meses de crianza en barricas de 100% roble francés nuevas. Tiene un 14.5% de alcohol y su precio es 270 €.

Sobre este vino, explican que es de capa muy intensa, con fondo de color rojo picota y ribete cereza. En nariz, desde la copa, ya se percibe su intensidad y complejidad: multitud de notas de frutas negras, cerezas picotas, pequeños frutillos como moras, casis, arándanos y también unos destellos de frutas rojas frescas; la fruta se equilibra con las notas de madera perfectamente ensamblada. Las sensaciones olfativas se completan con notas de plantas aromáticas balsámicas y de tierra, y recuerdos de flores silvestres y violetas.

En boca se muestra un volumen enorme que no pesa, con suaves sensaciones retronasales que van fluyendo: frutas negras, con chispas rojas. La textura es impecable, con un tanino muy fino y delicado. Destacan, a pesar de la calidez, su sorprendente frescura y equilibrio; es un vino muy largo y con un posgusto lleno de fruta y plenitud.

¿Con qué piensas maridarlo? Es un tinto que pide platos intensos y elegantes, especialmente carnes de caza mayor, cordero, buey, pato, ternera, etc. También se recomienda con quesos curados, setas, jamón ibérico, foie, etc. Para que funcione el maridaje, piensa en platos o recetas de intensidad similar al vino, con textura grasa y sabores profundos.

Los otros cuatro finalistas

Además del Cirsion ganador, durante la cata se probaron otros cuatro finalistas:

Torremuga 2021 (Bodegas Muga – DOCa Rioja), que tiene un precio que ronda los 80 €.

(Bodegas Muga – DOCa Rioja), que tiene un precio que ronda los 80 €. Alabaster 2023 (Teso La Monja - DO Toro) cuesta entre 170 y 200 € aproximadamente.

(Teso La Monja - DO Toro) cuesta entre 170 y 200 € aproximadamente. La Nieta 2023 (Viñedos de Páganos – DOCa Rioja): su precio está entre 150 y 180 €.

(Viñedos de Páganos – DOCa Rioja): su precio está entre 150 y 180 €. Quiñón de Valmira 2023 (Palacios Remondo – DOCa Rioja), que tiene un valor entre los 420 y 490 € aproximadamente.

Como curiosidad, este prestigioso concurso se celebra desde 2003 y en 11 de las ediciones el Cirsion ha resultado ganador.