Lucía Sánchez ha entrado en 'GH DÚO' dispuesta a no callarse nada. Ya en su reencuentro con Manuel , su expareja en 'La isla de las tentaciones', dejó constancia de que nos iba a dar grandes momentos en esta edición. Pero parece que 'Manué' "la manita relajá" no es su único objetivo. Y es que si alguien le dice a la andaluza algo que no le gusta, ella deja claro que no se va a callar.

Manuel dijo que él se consideraba "suficientemente maduro para convivir con una persona bajo el mismo techo". Lucía discrepaba y dejó constancia de ello tachando a su exnovio de ser un "quedabién" . "Tú no me conoces", respondió Manuel, a lo que Lucía le contestó: "No te pongas chulo y no me cortes el rollo. No me hagas hablar...".