Lucía confiesa que sigue enamorada de Isaac Torres mientras cuenta su ruptura: "Me dijo que confiase en él y se acostó con dos o tres"

Lucía Sánchez no protagonizó la entrada más feliz como concursante de 'GH Dúo' y es que se enteraba en directo de que iba a formar parte del único trío de la edición con su expareja Manuel y con su examiga Mayka. Sus primeras horas no han sido fáciles y es que ha tenido varias tensiones con él y se ha acordado de Isaac Torres, su expareja y padre de su hija , del que se ha sincerado.

Lucía se ha sincerado con sus compañeros sobre la ruptura con Isaac: "Estábamos peleados, le digo que estoy embarazada y volvemos por la efusividad. Le llaman de un reality de Latinoamérica y me dice que se pira, me faltó besarle los pies para que no se fuera. Me dijo que confiase en él, pero hizo tríos, se acostó con dos o tres. Vuelve y la burbuja se explota, yo tengo a la niña y él dice que quiere formar una familia".