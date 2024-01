El cruce de palabras de Finito y Keroseno con Efrén: "Contigo no me he equivocado, 'rajador'"

Marta Flich lanza una pregunta a los concursantes de 'GH DÚO': ¿quién les gustaría que fuese el primer expulsado de 'GH DÚO'?

'GH DÚO' afronta este jueves la primera expulsión de esta segunda edición y Marta Flich ha preguntado a los concursantes quién les gustaría que saliese de la casa de Guadalix de la Sierra. El primero en dar su opinión ha sido Keroseno: "Durante estos días no me he escondido. Hasta se lo he dicho a él. Quiero que se vaya Efrén".

El malagueño ha añadido que es verdad que Efrén les alimenta dentro de la casa pero que esto no es "'Cooking mama' ni 'Cocina para todos'. No aporta tampoco mucho a la casa y lo poco que ha aportado han sido líos y malentendidos que al final no ha quedado claro lo que dice y lo que no". Por alusiones, el exparticipante de 'Mujeres y hombres y viceversa' y pareja de concurso de Marta López ha mostrado su opinión al respecto: "Por lo menos aporto darle de comer a mis compañeros, que es importante".

Y ha lanzado la siguiente pulla: "A ellos si se les quita la comida no veas la que montan. Lo que si soy es una persona que voy de frente y digo las cosas como las pienso. No soy como ellos, que cuando tengo el poder de la inmunidad soy de una manera y cuando pienso que estoy nominado monto las que monto". En ese momento, Keroseno ha saltado: "Ten cuidado cuando otras personas están en el confesionario y estás rajando, porque te escuchamos".

