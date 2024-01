Luca Onestini y Mayka, ¿posible carpeta dentro de GH DÚO?

El hermano de Gianmarco Onestini ha dicho que Mayka le gusta de la cabeza a los pies. "Mira qué cariñosa es", le decía a Marc en la casa. "La verdad que es guapa. Me gusta desde el tobillo hasta la cabeza", reconocía. Esto último no ha tardado en contárselo Marc a Maika, añadiendo que "se le nota en la cara (a Luca)".

Por su parte, Mayka ha afirmado que eso no tiene nada que ver porque a ella se le pone también cara de tonta... Lucía ha afirmado que Luca Onestini le gusta, pero que no lo conoce. "Sabré yo si me gusta o no", ha sentenciado Mayka. No obstante, ha dejado las puertas abiertas a lo que pueda pasar: "A ver, no sé si dentro de un mes o dos meses...". Este tonteo ya forma parte del famosos triángulo amoroso de la casa de 'GH DÚO' que lo forman Luca, Mayka e Ivana.