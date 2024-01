El fuerte encontronazo entre Ana María y Finito en directo: "¡A mí no me digas que me huele la boca!"

Ana María no daba importancia a este comentario en un primer momento y se reía al ver las imágenes de su limpieza a la habitación de los inmunes: "Nos quedamos cortos". Pero Manuel apuntaba algo visiblemente molesto con lo visto de lo que habían dicho los hermanos: " Me parece fatal que ella diga que hay mierda y se diga que le apesta la boca , me parece una falta de respeto. Vale ya con las faltas de respeto".

"Quien habla mierda de otro le apesta la boca, ¿no?", decía Finito sobre esto y Ana María no entendía nada: "No tiene nada que ver, que me digas a mí que me huele la boca a alcantarilla y que hablo mierda...". "Eso es hablar mierda y el pozo canta", respondía Finito y Marc Florensa saltaba en defensa de su compañera: "Pues entonces tú debes oler entero a mierda porque no paras de decir mierdas de todo el mundo". Tenso momento que Ana María terminaa haciendo una reflexión: "Me parece horroroso lo que estás haciendo, pero no me va a afectar, voy a tirar para adelante porque hay mucha gente en la casa".