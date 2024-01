Jesús Molinero, exmarido de Elena Rodríguez y padre de Adara Molinero , llevaba mucho tiempo sin comentar ningún reality de Telecinco, pero con el regreso de su ex - con la que no tiene ningún tipo de relación - a la televisión se ha animado a dar su opinión sobre 'GH DÚO' en X, el antiguo Twitter.

En un primer momento, Jesús defendió a Ivana Icardi , la 'archienemiga' de su hija y su opinión no sorprendió en absoluto a sus seguidores, que saben perfectamente que no tiene contacto con la ganadora de 'GH VIP' desde hace tiempo. Tampoco sorprendió ese apoyo a los fans de Adara, que entendieron de su comentario que su favorita para ganar esta segunda edición de 'GH DÚO' es la hermana de Mauro Icardi.

Jesús Molinero ha visto estos comentarios en X y se ha lanzado a aclarar que no tiene un favorito por el momento, pues todavía queda mucho concurso por delante y no sabe quién querrá que se alce con la victoria cuando se acerque la final: "No sé porque los odiadores creéis que yo quiero que gane Ivana. Quedan más de dos meses de concurso y vete tú a saber con quien termino. Descansad un poquito".