Las lágrimas de Ana María al ver a su hija: "La vida sigue y gracias a Dios nada es para siempre..."

"Hay varios temas que me preocupan...", ha señalado Ana María. "Principalmente mi hija y la salud de ella. Lo otro no es una preocupación. Tengo una confianza ciega y sé que no me va a fallar. Sobre todo, la preocupación de encontrarme cuando llegue lo mismo que dejé. Pero principalmente me preocupa mi hija", ha apuntado Ana María.