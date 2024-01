El acercamiento de Manuel y Lucía: "Nunca me he sentido orgulloso de haberte hecho daño"

Lucía y Manuel recuerdan lo que pasó tras 'La isla de las tentaciones' y Manuel se muestra arrepentido

Lucía acaba llorando al acordarse de todo lo que pasaron: "Me fui sola a Cádiz"

Lucia vive sus momentos mas difíciles en 'GH DÚO' y toma una decisión definitiva

Manuel y Lucía entraban en la casa de Guadalix con su relación completamente rota, lo que podía verse en su primer cara a cara como concursantes de 'GH Dúo', pero la convivencia de estas primeras semanas ha ido dando poco a poco un acercamiento entre ellos, donde se han sincerado poco a poco con los demás sobre lo que ocurrió entre ellos y han mostrado el dolor que sintieron con todo lo que pasó.

Manuel y Lucía encontraban un momento con sus compañeros en la mesa donde hablaban de su historia. Él contaba que salió de 'La isla de las tentaciones' donde fue infiel a Lucía y rompieron su relación con Fiama: "Quería conocerla, pero me duró tres semanas. Salí del programa, me quedé una semana con ella en Madrid pero nos dimos cuenta de que fuera no funcionaba".

Él no podía evitar emocionarse al recordar lo ocurrido: "Lo hice muy mal porque nos habíamos hecho una promesa". Y terminaba marchándose de la conversación asegurando que se agobiaba al hablar de eso donde se desahogada en la intimidad con Marc: "Le fallé y eso no me lo he perdonado nunca. Le prometí que pasara lo que pasara íbamos a ir juntos a Cádiz y le dejé en Madrid sola, me quedé con la otra en Madrid y la dejé llorando en la estación, fui cobarde". Algo que también relataba Lucía sobre cómo lo vivió ella, algo por lo que no podía evitar las lágrimas: "Me fui sola, pero bueno... que da igual".