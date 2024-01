Luca Onestini se sincera sobre lo que siente por Mayka y deja las puertas abiertas: "Físicamente me gusta"

Precisamente sobre esto le ha preguntado Belén Rodríguez a Luca Onestini en directo durante el debate de este domingo. "¿Hay alguna posibilidad por pequeña que sea de que os enamoréis Mayka y tu?". El hermano de Gianmarco Onestini ha respondido rotundamente "no". No obstante, ha matizado que "objetivamente es guapa. Pero eso no significa nada. Físicamente me gusta, pero como pareja no te puedo decir que sí".