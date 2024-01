Luca Onestini, primer expulsado de 'GH DÚO 2': "No creo que me lo merezca"

Marta Flich entonaba la siguiente frase, un clásico ya de 'Gran Hermano': "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... Luca". Ivana no se lo podía creer. Por su parte, Luca le ha dado la enhorabuena y ha señalado que "si la audiencia lo ha elegido así es lo correcto. No creo que sea por algo que haya hecho malo. Tampoco creo que me lo merezca. Yo he hecho lo que he sentido y he sido yo mismo. Cabeza alta".