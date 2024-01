Las confesiones de Asraf sobre Isabel Pantoja: "Si pudiera hablar con ella le pediría perdón"

Mayka se interesaba sobre si Isa Pantoja le dejase en un futuro él se plantearía tener algo con alguien. "Eso no se sabe, pero me muero porque siempre he visto la pareja ideal en lo que yo estoy viviendo, perder eso y empezar de nuevo con otra persona..."

Marta López se sumaba a la conversación y le lanzaba una pregunta muy directa: "Si pudieras hablar con su suegra, ¿que le dirías?". "Le pediría perdón otra vez sobre lo que dije una vez, hablaría de eso, la verdad. Es una cosa de la que me he arrepentido mucho y me gustaría poder hablarlo", era la respuesta del marido de la hija de la cantante aunque no verbalizaba el motivo por el que pediría disculpas a Isabel Pantoja.