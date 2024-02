La razón por la que la hermana de Manuel González ha decidido dejar de defenderlo en plató

"El deber me llama y sé que mi hermano me entiende y me apoya, además este lugar me hace muy feliz porque ejerzo mi verdadera vocación", ha comentado Gloria en sus stories junto a una foto en la que aparece el aula de un colegio. Con estas pocas palabras, ha revelado que ha comenzado a trabajar en un colegio porque es maestra y, al haber cumplido su sueño, prefiere centrarse en ello al máximo y dejar los platós porque sabe que su hermano la va a entender a la perfección.