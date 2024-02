Elena Rodríguez le manda un mensaje a su novio, Pedro Solá: "Tengo claro que si Adara..."

La madre de Adara Molinero no tiene ni idea de que podrá contactar con su novio, pero no se lo quita de la cabeza y así lo ha demostrado al escribir su último blog, donde ha hablado de él y ha aprovechado para enviarle un mensaje: "Pedro, no sé si me estarás viendo, pero pienso mucho en los consejos que me darías y espero no decepcionarte. Tengo claro que si Adara o Aitor necesitan algo, tú estarás, como siempre".