Lucía brota contra Manuel y le acusa de fallarle "innumerables veces": "¡Estoy viendo un juego de ti que no me gusta!"

Lucía y Manuel han tenido un fuerte choque en directo durante la emisión de la gala de este domingo. El origen ha sido tras preguntarle Ion al exconcursante de 'La isla de las tentaciones' sobre qué relación mantenía con Marta López en la casa y por qué le había dado dos puntos durante las últimas nominaciones de esta edición de 'GH DÚO'. "Mi última discusión aquí ha sido con Marta y ahora mismo no tenemos relación. Por lo tanto, yo nomino a quien me da la gana", ha sentenciado Manuel.

En ese momento, Ion Aramendi le ha dado paso a Lucía, "por alusiones": "Yo con Manuel ya no sé qué pensar...". Esto ha hecho que rápidamente Manuel saltase, preguntándole a su exnovia si le ha fallado aquí dentro. Lucía ha estallado: "Tú me has fallado en mi vida innumerables veces. ¡Ahora mismo estoy viendo un juego de ti que no me gusta! Y estás anteponiendo el juego a las personas".