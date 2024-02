Después fue el turno de Marta López , quien celebraba por partida doble en la emocionante gala. La participante había llegado a la 'Sala de expulsión' junto con Keroseno y pensaba que esa noche dormiría en su casa. Pero la audiencia había decidido que fuera Keroseno la expulsada . No obstante, las luces de la sala volvían a ponerse rojas para comunicarle algo a Marta. Ella, creída que habría una doble expulsión, no pudo ni creer que había llegado a ser finalista.

"Yo nací en 'Gran Hermano' hace 23 años y siempre he llevado el nombre con mucho orgullo a todos los sitios. Para mí volver aquí ha sido como un sueño porque jamás me lo esperé por edad y porque había estado aquí otras veces. Siempre tenía el miedo de que me echaran la primera y por primera vez en un reality me he sentido, no sé si querida, pero sí apoyada", explicaba emocionada.