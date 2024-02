El monumental enfado de Keroseno con Efrén en plató: "¡No es tu momento, es mi momento!"

Por esto piensa Keroseno que ha salido expulsado de la casa de 'GH DÚO'

Keroseno ha sido el penúltimo expulsado de esta séptima edición de 'Gran Hermano Dúo'. El ya exconcursante de la casa de Guadalix de la Sierra llegaba a plató eufórico y se abrazaba con Marc, Finito y compañía muy emocionado, consciente de que lo había dado todo en el concurso y sin agachar la cabeza en ningún momento. También se daba un cariñoso abrazo con su cuñada Ivana Icardi.

"Estoy bien Marta", le confesaba a la presentadora. "Estoy satisfecha y tranquila. Por una parte me lo esperaba... ayer ya me dio el bajón. Hoy solo queda disfrutar y agradecéroslo a todos. Aquí estoy, preparada para lo que venga y donde me quieran allí estaré", aseguraba. Marta Flich le ha preguntado por qué creía que había salido expulsado, puesto que Efrén había señalado en plató que era la primera vez que se enfrentaba a la audiencia y ya "le echan".

Keroseno ha destacado que no es la primera vez que se enfrenta a la audiencia y ha atacado directamente a Efrén: "He estado nominado otra vez. Luego hubo un televoto que se abrió exprés, que por cierto te fuiste tú", le ha dicho. Cuando Efrén ha querido explicar sus palabras, Keroseno le ha cortado tajantemente: "¡Que no es tu momento, es mi momento!", lo que ha generado el aplauso del público. "Para tres palabras que dice este hombre y son mentira", ha añadido.

"Tres personas querían que me fuese..."

"Estoy aquí porque he estado en la palestra con tres personas que las tres querían que me fuese: Elena y Asraf eran dúo y Marta y Elena tienen el mismo repre. Los tres iban contra mí", ha apuntado. Y se ha crecido preguntando al público si realmente le querían ver fuera de la casa: "Pero estoy bien y feliz. No cambiaría nada, porque si no no sería Keroseno, sería Efrén".