Isa Pantoja le deja las cosas claras a Manuel por sus movidas con Asraf: "Tienes que saber que hay gente que opina diferente a ti..."

Isa Pi ha sido una de las que ha dado su correspondiente alegato este domingo durante la semifinal de 'Gran Hermano Dúo'. Unos alegatos cargados de tensión y emociones de todo tipo. La alegría de Asraf era total cuando veía a su pareja a través de la pantalla: "¡Cari! ¡Que me queda poco para verte!". "¡Mucha suerte a todos!", señalaba la pareja de Asraf.

María Isabel, más conocida como Isa Pi, lo tenía claro: "Para mí tiene que ganar Asraf. Es una persona que ha dicho siempre lo que tenía que decir cuando era necesario. Ha escuchado a sus compañeros incluso cuando se han llevado mejor o peor con ellos. No ha chillado ni ha necesitado humillar a nadie. Tampoco reírse de nadie. Y creo eso es lo que está premiando este programa".

Además, ha dicho que eso le hace sentirse tremendamente orgullosa: "Creo que todo el mundo que entra a 'Gran Hermano' no entra para ser ejemplo de nada pero tú eres un ejemplo de convivencia y de compañerismo. Y por eso justamente estás en la final. Tienes todo mi apoyo. Eres un 'Gran Hermano'". Estas palabras han hecho que Asraf rompiese a llorar: "Quiero decirle que la amo mucho. Tengo muchas ganas de estar contigo. Te amo".

En cuanto a quién merece ser expulsado, Isa Pi lo tiene claro: cree que esa persona tiene que ser Manuel. "Que diga 'yo soy así' no me gusta. Invalida cómo otra persona sea. Cuando entras en un programa de convivencia tienes que convivir con otras personas y saber que hay gente que opina diferente a ti". Manuel, por su parte, ha respetado su opinión: "En ningún momento he querido dejar mal a Asraf".