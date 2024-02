Lucía y Gloria, hermana de Manuel, vuelven a verse y salta la tensión entre ellas en directo: "Vaya manera de utilizar..."

Gloria, la hermana de Manuel, reprochaba a Lucía sus comentarios sobre ella y saltaba la tensión entre ellas

Manuel pedía que cesase este enfrentamiento entre ellas y terminaba teniendo una bonita conversación con su hermana

Gloria, hermana y defensora en plató de Manuel González, ya estallaba contra Lucía Sánchez por sus críticas

La primera semifinal de 'GH Dúo' ha tenido muchas sorpresas para los finalistas y es que, tanto exconcursantes como familiares y seres queridos, han hecho sus alegatos para el que es su ganador, pero también han dado el nombre de quién creen que no merece hacerse con el premio, algo que no ha sentado nada bien a Lucía.

Lucía se rompe ante los alegatos de sus excompañeros de 'GH Dúo'

Lucía no se tomaba nada bien que algunos de sus excompañeros entrasen en directo y nadie diera su nombre como ganadora, como también se mostraba muy molesta con los comentarios de Keroseno hacia ella: "Desde el primer día ha tenido una obsesión conmigo, porque veía en mi una competencia todo el rato".

"Veo que no hay nadie a mi favor", decía Lucía, algo ante lo que Ion Aramendi le animaba: "Esta es la opinión de los exconcursantes que están en plató hoy, estoy seguro que hay mucha gente que te apoya a ti y a todos vosotros, por eso sois los finalistas". Pero Lucía, tras las conexiones de sus excompañeros, terminaba rompiéndose: "No hay que faltar el respeto, me quiero ir, no se me entiende". Y sus compañeros le apoyaban en este complicado momento.

Tras tranquilizarse, Lucía reflexionaba cuando Ion Aramendi sobre lo vivido: "Yo no le pienso dar el gusto a nadie, están fuera con información y me quieren volver aquí loca, paso, no les voy a dar el gusto".

El tenso momento entre Lucía y la hermana de Manuel en directo

Pero este no era el único momento complicado para Lucía. Cuando conectaba en directo Gloria, hermana de Manuel, esta afirmaba que no quería que Lucía se convirtiera en la ganadora, a la que aprovechaba para recriminar los comentarios que dijo sobre ella y que no quería que a su hija le tocase ella como profesora: "Me alegro mucho de que mi hermano y ella se lleven bien, pero hay comentarios que están fuera de lugar a mi propia persona y hacia Manuel, por eso quiero que salgas". Mientras escuchaba sus palabras, Lucía no saba crédito y reaccionaba: "Madre mía, vaya manera de utilizar, yo llevo a mi hija a la guardería que yo quiera".

Ante el comentario de la hermana de Manuel de "y sigue" ante la respuesta de la finalista, Lucía no podía evitar saltar: "Hombre no, a ver si solo vas a hablar tú". "Puedo hablar cuando me de la gana para eso tengo palabra", respondía Gloria y Lucía recriminaba que ella también podía hacerlo, mientras Manuel pedía que frenasen: "¡Ya!".

Manuel y su hermana Gloria tienen una bonita conversación