El emotivo reencuentro entre Elena y su hija Adara Molinero en la casa de 'Gran Hermano Dúo 2': "Te quiero pedir perdón"

Las dudas de Elena Rodríguez al ver a su hija por primera vez en 'GH DÚO 2': "Me ha dado la sensación de que la pasaba algo más"

Adara Molinero: "Lo que le duele a mi madre me duele a mí en lo más profundo de mi corazón"

Gema, amiga de Elena, explica la ausencia de defensa para la finalista tras sus lágrimas: "Que no estemos en plató no quiere decir que no estemos con ella"

Nos encontramos ya a las puertas de la gran final de 'Gran Hermano Dúo' y las emociones están a flor de piel. Y más cuando se suceden sorpresas como la que ha tenido lugar este martes en la casa de Guadalix de la Sierra. Y es que Elena Rodríguez, semifinalista de esta séptima edición de programa, ha tenido un emotivo reencuentro nada más y nada menos que... ¡con su hija Adara Molinero! Esta aparición por primera vez en 'GH Dúo 2' de Adara ha provocado una gran sorpresa en Elena, y más después del bajón que le dio el pasado domingo al no ver a su hijo Aitor en plató durante los alegatos.

"Estoy emocionadísima y supernerviosa. Me tiembla todo. Se me han pasado por la cabeza millones de recuerdos. Impresiona mucho estar aquí. Mi madre ha estado aquí muchísimos días y ha vivido cosas muy bonitas y menos bonitas... Ha habido momentos que lo he pasado mal. Lo que le duele a mi madre me duele a mí en lo más profundo de mi corazón".

Sobre todo, Adara lo ha pasado mal cuando su madre "ha tenido roces y diferentes puntos de vista. Cosas que no se han solucionado. Con el concurso de mi madre estoy muy orgullosa. Ha sido como es ella y lo más importante: siempre ha intentado calmar las aguas".

Al verse, Adara le ha dado muchos ánimos a Elena y le ha señalado todo lo que le echan de menos fuera de la casa de 'GH DÚO'. Elena le ha preguntado si hay algo que le haya ofendido y su hija ha señalado que "nada". "Como la conozco tanto, me ha dado la sensación de que la pasaba algo más", ha dicho Elena, al notar algo raro en su hija. "Te quiero pedir perdón", le ha dicho Elena a Adara. "Aquí te comes muchísimo la cabeza", le ha dicho a Marta Flich. Adara ha dado su alegato de por qué debería de ganar su madre: "No ha forzado nada que no le saliera. Lo ha vivido todo con el corazón".

Las lágrimas de Elena al no ver a su hijo en plató

Durante la primera semifinal de 'GH DÚO' el pasado domingo, los familiares conectaron con los finalistas en directo desde plató para decir sus alegatos a sus ganadores y señalar quién debería irse de la casa. Pero no todos los familiares estaban en plató. Aitor Molinero, hijo de Elena, conectó a través de videollamada y esto provocó que la finalista rompiese a llorar en directo. "No hay nadie si me voy", decía la finalista muy triste.