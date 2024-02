Los fans de Luca Onestini se parten de risa con su comentario a Mayka Rivera: "Vacilando a tope"

Unos minutos antes, Mayka había compartido en sus stories de Instagram un vídeo de ambos juntos que está corriendo como la pólvora en la red social X. La razón es que a los fans del exnovio de Cristina Porta les hace mucha gracia el comentario que le hace a la murciana y no paran de compartirlo para despertar las risas de otros seguidores del formato mientras disfrutan de la gran final, en la que Manuel González, Lucía Sánchez y Asraf Beno se disputan el maletín.

"¿Quién quieres que gane 'Gran Hermano' esta noche?", le pregunta Mayka a Luca, que contesta entre risas: "Tú, la verdad es que siempre he esperado que que ganases tú, siempre he sido tu primer fan y también el único creo". La murciana le reprochaba que no se lo estuviera tomando en serio y le pedía que dijera que apoya a Lucía para convertirse en la ganadora y tomar el relevo de María Jesús Ruiz. "Vacilando a tope", "¡Vaya vacile!", "El nivel de vacile que tiene es insuperable", son algunos de los comentarios que han escrito los fans del italiano al ver este vídeo.