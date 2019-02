Cuando estaba Antonio en la mesa de la cocina con Alejandro e Ylenia, María Jesús le pidió que fuese al almacén. Una vez allí, ocultos de las miradas de sus compañeros, empezaron a besarse . Eso sí, si querían que nadie se enterara el plan no les salió bien porque, como contó Ylenia después, ¡se les oía!

Aunque al principio parecían querer mantener lo suyo oculto a los ojos de los demás, no tardaron en hacerlo público y se besaron delante de todos sus compañeros. Ocurrió durante una de las fiestas. Más tarde encontraron un momento para salir solos al jardín y, entre beso y beso, hablar de su relación. María Jesús le contó a Tejado que ella había hecho "el primer edredoning de la historia de España" y que la gente de fuera lo pasó mal. Por eso no quiere que vuelva a ocurrir: "No voy a dormir con nadie hasta que salga de aquí".